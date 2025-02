Wykres dnia - EURUSD (27.02.2025)

Wczoraj Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi 25% cła na Europę; taryfy docelowo objąć mają także samochody importowane z Europy do Stanów Zjednoczonych. Jednak reakcja EURUSD na ponowienie tych 'gróźb' wydaje się relatywnie spokojna; para spadła z okolic 1,052 do 1,047. W ostatnim czasie wzrosty na parze wsparły mieszane dane z gospodarki amerykańskiej, gdzie co prawda rosną oczekiwania inflacyjne (jak i inflacja) - jednak gospodarka wydaje się łapać przynajmniej chwilową zadyszkę.

Wskazują na to ostatnie dane o nastrojach konsumenckich Conference Board, niższe PMI usług, czy słabszy odczyt sprzedaży detalicznej, jak i ostrożne prognozy niektórych, amerykańskich firm (m.in. Walmart), od lat widzianych jako pewnego rodzaju papiery lakmusowe kondycji konsumenckiej. W efekcie widzimy, że perspektywa oczekiwanego (acz wciąż mglistego) odreagowania gospodarki w Europie, której pomóc może większa 'zdolność' do luzowania polityki w EBC (gdzie kontrola nad inflacją wydaje się większa) przynajmniej chwilowo bilansuje rynkom różnicę rentowności obligacji i strukturalne wyzwania, jakie stoją przed Starym Kontynentem.

W scenariuszu dalszego osłabienia nastrojów konsumentów w USA i niższych 'twardych danych' - rynek może uznać wyższe odczyty inflacyjne jako nawet negatywne dla dolara. Wyższa presja cenowa może wiązać Rezerwie Federalnej ręce przy ew. obniżaniu stóp w celu złagodzenia sytuacji na rynku pracy, czy pobudzenia koniunktury. Dla 'siły' euro kluczowe będą nastroje globalne (skłonność do ryzyka i inwestycji także w rynki EM) oraz większa kontrola nad inflacją, względem gospodarki Stanów Zjednoczonych. Taki scenariusz dałby EBC więcej miejsca do luzowania polityki i ew. pobudzenia wzrostu.

Wykres EURUSD (interwał D1)

Patrząc na impuls spadkowy eurodolara, widzimy, że para odbiła po przetestowaniu okolic 1,02, gdzie widzimy też 61,8 zniesienie Fibonacciego całej fali wzrostowej z 2022 roku. Eurodolar próbuje utrzymać się również powyżej EMA50 (pomarańczowa linia). Przynajmniej na razie ryzyko testu parytetu spadło, a inwestorzy zmienili pozycjonowanie.

Źródło: xStation5

