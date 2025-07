Wykres dnia: EURUSD (28.07.2025)

Po ogłoszeniu wstępnej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską kurs EUR/USD spadł, a dolar amerykański znacznie się umocnił. Rynki zareagowały na umowę, która nakłada stały 15-procentowy limit celny na towary z UE wwożone do Stanów Zjednoczonych i zobowiązuje UE do zakupu amerykańskiej energii o wartości 750 mld dolarów oraz zainwestowania dodatkowych 600 mld dolarów w gospodarkę Stanów Zjednoczonych, zwiększając popyt na dolara. USD wcześniej znacznie osłabł w związku z niepewnością dotyczącą polityki handlowej prezydenta Trumpa, ale porozumienie jest postrzegane jako zmniejszające głównie ryzyko po stronie amerykańskiej, sprzyjając tym samym odwróceniu losów dolara. Ponadto kurs EUR/USD spadł do poziomu 1,1670 na początku sesji, a ruch ten został wzmocniony przez przekonanie, że ryzyko handlowe w USA zmniejszyło się, podczas gdy europejscy eksporterzy stoją w obliczu dodatkowych barier, a przyszłe szczegóły pozostają nierozstrzygnięte.

W praktyce porozumienie wyjaśnia również strukturę ceł dla sektorów strategicznych: stawka 15% będzie miała zastosowanie do eksportu półprzewodników z UE do USA, natomiast cło 0% będzie obowiązywać w przypadku wymiany sprzętu półprzewodnikowego w obie strony, co jest zgodne z wcześniejszymi uwagami strony europejskiej. Lista produktów objętych zerową stawką celną obejmuje dodatkowo samoloty i części, niektóre chemikalia, leki generyczne, kluczowe produkty rolne i surowce naturalne o kluczowym znaczeniu — chociaż urzędnicy podkreślają, że wymaga to dalszych negocjacji, zwłaszcza w przypadku produktów takich jak napoje alkoholowe. Pomimo ramowego charakteru porozumienia, zmniejszyło ono bezpośrednią niepewność dotyczącą handlu transatlantyckiego, powodując umocnienie dolara w miarę zanikania wcześniejszych premii za ryzyko. Reakcja ta odzwierciedla oczekiwania rynku, że porozumienie przede wszystkim chroni interesy Stanów Zjednoczonych, podczas gdy euro boryka się z ciągłymi wyzwaniami strukturalnymi, co powoduje presję na kurs EUR/USD w perspektywie krótkoterminowej.

Mimo obserwowanych dzisiaj spadków para EURUSD cały czas utrzymuje się w stabilnym trendzie wzrostowym (długoterminowym), patrząc na ukształtowanie 50-, 100- oraz 200- dniowych wykładniczych średnich kroczących. Do momentu aż para nie przebije się poniżej 50-dniowej EMA (niebieska krzywa na wykresie) to z technicznego punktu widzenia dzisiejsze spadki nie zmieniają trendu. RSI dla 14 dni schodzi w rejony 50 punktów (wartości lekko podwyższonych, ale w granicy średniej.

Źródło: xStation