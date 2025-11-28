Wykres dnia - EURUSD (28.11.2025)

Eurodolar cofa się dziś w okolice 1.157 przed publikacją danych o inflacji z Niemiec, które poznamy o 14:30. Wczorajszy wydźwięk protokołu Europejskiego Banku Centralnego był dość jastrzębi, a bank zasygnalizował pauzę w obniżkach stóp procentowych. Z drugiej jednak strony dane ze Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie wskazują na utrzymującą się odporność amerykańskiej gospodarki, z niższym odczytem wniosków o zasiłek. Rzeczywista sprzedaż detaliczna w Niemczech w ujęciu miesięcznym (październik) spadła o -0,3% wobec prognoz 0,2% i 0,2% poprzednio. Potencjalny spadek konsumpcji prywatnej w Europie może być argumentem za osłabieniem euro i rynek może przyjmować tego rodzaju dane alergicznie, ponieważ to właśnie 'odporny konsument' był jednym z argumentów za umocnieniem euro i pozostaje 'hamulcem' dla EBC.
EURUSD (interwał D1)
Eurodolar nieznacznie cofa się po 3 dniach wzrostów i obecnie notowany jest w środkowym przedziale, pomiędzy średnimi EMA200 (czerwona linia) i EMA50 (pomarańczowa linia), sugerując niezdecydowanie inwestorów co do utrzymania trendu, mimo rosnących szans na obniżkę stóp w grudniu, które obecnie wynoszą blisko 84%.
Źródło: xStation5
Eurodolar notowany jest w formacji trójkąta, z którego na ten moment wybicie górą zostało zanegowane spadkiem z 1.161 do 1.156. W tej chwili jednak spadek odbywa się na relatywnie niskim wolumenie. Wskaźnik RSI notowany jest poniżej poziomu 50.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Początek grudnia pod znakiem tąpnięcia na rynku krypto
Komentarz Giełdowy: Dynamiczny wzrost gospodarki, spokojny parkiet warszawski
PILNE: Odczyt ISM poniżej oczekiwań. EURUSD rośnie!
Crypto news: Bitcoin traci 5%📉Kryptowaluty pod spadkową presją
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.