Wykres dnia - EURUSD (28.11.2025)

Eurodolar cofa się dziś w okolice 1.157 przed publikacją danych o inflacji z Niemiec, które poznamy o 14:30. Wczorajszy wydźwięk protokołu Europejskiego Banku Centralnego był dość jastrzębi, a bank zasygnalizował pauzę w obniżkach stóp procentowych. Z drugiej jednak strony dane ze Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie wskazują na utrzymującą się odporność amerykańskiej gospodarki, z niższym odczytem wniosków o zasiłek. Rzeczywista sprzedaż detaliczna w Niemczech w ujęciu miesięcznym (październik) spadła o -0,3% wobec prognoz 0,2% i 0,2% poprzednio. Potencjalny spadek konsumpcji prywatnej w Europie może być argumentem za osłabieniem euro i rynek może przyjmować tego rodzaju dane alergicznie, ponieważ to właśnie 'odporny konsument' był jednym z argumentów za umocnieniem euro i pozostaje 'hamulcem' dla EBC.

EURUSD (interwał D1)

Eurodolar nieznacznie cofa się po 3 dniach wzrostów i obecnie notowany jest w środkowym przedziale, pomiędzy średnimi EMA200 (czerwona linia) i EMA50 (pomarańczowa linia), sugerując niezdecydowanie inwestorów co do utrzymania trendu, mimo rosnących szans na obniżkę stóp w grudniu, które obecnie wynoszą blisko 84%.

Źródło: xStation5

Eurodolar notowany jest w formacji trójkąta, z którego na ten moment wybicie górą zostało zanegowane spadkiem z 1.161 do 1.156. W tej chwili jednak spadek odbywa się na relatywnie niskim wolumenie. Wskaźnik RSI notowany jest poniżej poziomu 50.

Źródło: xStation5