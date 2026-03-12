Wykres dnia: EURUSD, dlaczego euro traci wobec dolara?

Para EURUSD pozostaje pod presją spadkową, handlując w okolicach 1,1530 USD za euro. Dzisiejsze ruchy kursu kształtowane są zarówno przez globalną niepewność, jak i czynniki makroekonomiczne po obu stronach Atlantyku. Inwestorzy uważnie obserwują sytuację geopolityczną, rynek surowców oraz komentarze banków centralnych, szukając wskazówek co do dalszego kierunku polityki monetarnej.
Źródlo: xStation5
Co kształtuje dzisiaj kurs EURUSD?
1. Ucieczka do dolara jako bezpiecznej przystani
Globalna niepewność wciąż sprzyja dolarowi. Inwestorzy w obliczu napięć geopolitycznych i zmienności rynków kapitałowych wybierają USD jako aktywo bezpieczne. To powoduje, że euro pozostaje pod presją, a para EURUSD nie może się odbić nawet przy neutralnych danych z gospodarki strefy euro. Każda kolejna fala ryzyka, np. pogorszenie sytuacji geopolitycznej na bliskim wchodzie, może w krótkim terminie napędzać popyt na dolara, co dodatkowo ogranicza siłę wspólnej waluty.
2. Szoki surowcowe i geopolityka
Rosnące ceny energii i innych surowców obciążają gospodarki strefy euro, zwiększając koszty dla przedsiębiorstw i presję inflacyjną. Jednocześnie napięcia polityczne w różnych częściach świata podtrzymują awersję do ryzyka i wspierają dolara. W połączeniu te czynniki sprawiają, że euro pozostaje mniej atrakcyjne, a rynek oczekuje, że EURUSD może testować nowe minima w krótkim terminie.
3. Rynek oczekuje jastrzębiego tonu ze strony ECB
Niektórzy członkowie Europejskiego Banku Centralnego wskazują na potrzebę utrzymania restrykcyjnej polityki monetarnej w odpowiedzi na rosnącą inflację. Tego typu komentarze dają euro krótkoterminowe wsparcie, ponieważ rynki postrzegają możliwość ograniczenia dalszych spadków stopy referencyjnej. Jednak w obliczu silnego dolara globalny efekt jest ograniczony, a nawet bardziej jastrzębi wydźwięk tonu EBC nie wystarczy, by odwrócić obecny spadkowy trend EURUSD.
4. Techniczna słabość pary EURUSD
Para EURUSD nadal znajduje się poniżej kluczowych średnich kroczących, co wskazuje na przewagę sprzedających. Wskaźniki momentum i poziomy wsparcia technicznego sugerują, że każde próby odbicia euro mogą być krótkotrwałe.
5. Rynek czeka na dane PCE w piątek
Po wczorajszej publikacji CPI z USA, która była zgodna z oczekiwaniami analityków, ale wyższa niż poziom pożądany przez Rezerwę Federalną, uwaga inwestorów zwraca się teraz na dane PCE (Personal Consumption Expenditures) w piątek. PCE jest preferowanym wskaźnikiem inflacji przez Fed, a jego odczyt może zadecydować o przyszłych decyzjach dotyczących stóp procentowych. Silniejszy od oczekiwań PCE może dodatkowo wzmocnić dolara, podczas gdy słabsze dane dałyby euro szansę na korektę wzrostową.
