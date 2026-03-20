Wykres Dnia: EURUSD pod presją Fed, Zatoki Peskiej i inflacji

Para EURUSD pozostaje pod presją, handlując w okolicach 1,157–1,1580 USD za euro. Dzisiejsze ruchy kursu wynikają z połączenia polityki monetarnej, napięć geopolitycznych i danych makroekonomicznych.

Źródło: xStation5

Co dziś kształtuje notowania EURUSD?

Polityka monetarna: Fed i EBC utrzymują stopy

Fed utrzymał stopy procentowe w przedziale 3,50–3,75%, sygnalizując, że pozostaną wysokie przez dłuższy czas, a cięcia nie są w najbliższym horyzoncie planowane. ECB pozostawił depozytową stopę na 2,00%, podkreślając ostrożność wobec rosnących ryzyk inflacyjnych, głównie związanych z cenami energii i geopolityką. Obie instytucje działają w trybie „czekania i obserwacji”, co ogranicza krótkoterminowe wsparcie dla euro.

Geopolityka i ceny energii

Napięcia na Bliskim Wschodzie nasilają awersję do ryzyka i wspierają dolara jako bezpieczną przystań. Rosnące ceny ropy i gazu ziemnego zwiększają presję kosztową w strefie euro. Każda dalsza eskalacja konfliktu może napędzać spadki EURUSD w krótkim terminie.

Odczyty inflacji PPI z Niemiec i oczekiwania rynkowe

Dzisiaj w godzinach porannych opublikowano niemiecki PPI: spadek o -0,5% m/m i -3,3% r/r. Wynik ten pokazuje spowolnienie presji kosztowej w niemieckiej gospodarce w okresie sprzed wzrostu cen energii wywołanego konfliktem. W praktyce oznacza to, że odczyt nie uwzględnia jeszcze potencjalnego dodatkowego impulsu inflacyjnego związanego z rosnącymi kosztami energii. Rynki wciąż uważnie śledzą przyszłe dane inflacyjne w strefie euro i USA, ponieważ szoki energetyczne i taryfowe mogą w nadchodzących miesiącach zwiększyć presję cenową.

Wniski:

EURUSD pozostaje wrażliwe na politykę monetarną, napięcia geopolityczne i zmienność cen energii. Silny dolar, eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz ograniczone impulsy inflacyjne w strefie euro utrzymują parę pod presją.