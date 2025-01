Wykres dnia - GBPUSD (17.01.2025)

Funt znajduje się pod ponowną presją po rozczarowujących danych dotyczących sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, co pogłębia obawy dotyczące stanu gospodarki i wzmaga spekulacje o wcześniejszych obniżkach stóp procentowych przez Bank Anglii. Funt spadł do poziomu 1,2166 dolara, co oznacza znaczący spadek o 0,6% podczas dzisiejszej sesji.

Kluczowe Statystyki Rynkowe

Funt brytyjski oscyluje między 1,2166 a 1,2250 dolara podczas dzisiejszej sesji. Oczekiwania rynkowe skoncentrowały się wokół trzech potencjalnych obniżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Bank Anglii w tym roku, podczas gdy brytyjska sprzedaż detaliczna odnotowała znaczący spadek w grudniu. Rentowności dwuletnich obligacji skarbowych również spadły, znajdując się obecnie poniżej poziomów otwarcia z 2025 roku, odzwierciedlając rosnące obawy gospodarcze.

Wpływ Sprzedaży Detalicznej

Grudniowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej ujawniły niepokojący obraz wydatków konsumenckich w Wielkiej Brytanii, ze szczególną słabością w sektorze spożywczym, gdzie sprzedaż spadła do najniższego poziomu od 2013 roku. Szerszy odczyt również pokazał słabość, z ogólnym spadkiem wolumenów sprzedaży o 0,8% w czwartym kwartale.

Perspektywy Polityki BOE

Oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej Banku Anglii przeszły znaczącą zmianę po publikacji słabych danych z handlu detalicznego. Uczestnicy rynku obecnie aktywnie wyceniają trzy obniżki stóp o ćwierć punktu na rok 2025, z łącznymi oczekiwaniami obniżek na poziomie 66,7 punktów bazowych. Rosnące obawy o stagnację gospodarczą doprowadziły do przyspieszenia oczekiwań dotyczących obniżek stóp, przy czym wielu obserwatorów rynku przewiduje obecnie, że bank centralny może być zmuszony rozpocząć cykl łagodzenia wcześniej niż wcześniej zakładano.

Implikowane obniżki stóp w Wielkiej Brytanii. Źródło: Bloomberg

Pozycjonowanie Rynkowe

Najnowsza analiza Morgan Stanley sugeruje potencjalną słabość dolara amerykańskiego, choć funt zmaga się ze znaczącymi wyzwaniami krajowymi, które mogą ograniczyć ewentualne zyski z szerokiej słabości dolara. Inwestorzy instytucjonalni zwiększyli swoje krótkie pozycje w funcie, podczas gdy dane z badań wskazują na powszechne oczekiwania spadku pary GBP/USD do przedziału 1,15-1,20 do czerwca 2025 roku. Na rynku opcji zaobserwowano rosnący popyt na zabezpieczenia przed spadkami, odzwierciedlający zwiększone obawy o perspektywy funta. Stabilność rynku brytyjskich obligacji skarbowych pozostaje kluczowym czynnikiem, który może wpłynąć na wyniki funta w nadchodzących miesiącach.

GBPUSD (Interwał D1)

Para GBPUSD zbliża się do poziomów ostatnio obserwowanych pod koniec października, które następnie doprowadziły do odbicia i umocnienia funta. Niedźwiedzie prawdopodobnie będą próbowały przebić strefę wsparcia między 1,2139 a 1,2108. Z kolei byki będą celować w kwietniowe minimum na poziomie 1,235, które służy jako pierwszy opór. Wskaźnik RSI przełamał swoją byczą dywergencję i zbliża się do strefy wyprzedania, potencjalnie sygnalizując utrzymującą się presję niedźwiedzi, podobną do fazy konsolidacji obserwowanej w połowie września. Tymczasem MACD jest na granicy byczego przecięcia, ale pozostaje w terytorium ujemnym. Źródło: xStation