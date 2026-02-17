Wykres dnia: GBPUSD nurkuje 🇬🇧 📉 UK desperacko potrzebuje niższych stóp❓

Funt odnotowuje wyraźne straty w stosunku do wszystkich walut G10 (GBPUSD: -0,2%, GBPJPY: -0,7%, EURGBP: +0,25%) w reakcji na najnowsze dane, które podkreśliły postępujące wychłodzenie brytyjskiego rynku pracy. Nieoczekiwany wzrost bezrobocia sugeruje, że uznane w pierwszej reakcji za gołębie utrzymanie stóp procentowych przez Bank Anglii może w rzeczywistości oznaczać, że bank centralny pozostaje de facto spóźniony.

Kurs GBPUSD gwałtownie spadł poniżej kluczowego poziomu wsparcia na 1,36000 po publikacji danych. Kupujący na dołkach ograniczyli skalę wyprzedaży, sprowadzając parę z powrotem do zniesienia Fibonacciego 50,0%, które zbiega się z 30-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA30; jasny fiolet). Niemniej jednak cena wykazuje niechęć do powrotu powyżej wspomnianego kluczowego poziomu. Źródło: xStation5

Bezrobocie rośnie do 5,2%

Po dwóch miesiącach stabilizacji na poziomie 5,1%, stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła w grudniu do 5,2%, przekraczając konsensus ekonomistów Bloomberga na poziomie 5,1%. Jest to najwyższy wynik od niemal pięciu lat, zbliżający się do szczytu z okresu pandemii (5,3%).

Jednocześnie wzrost średnich wynagrodzeń spowolnił z 4,5% do 4,2%, a stagnacja w liczbie nowych wakatów potwierdziła rosnący luz na rynku pracy – co uwydatnia brak dynamiki zatrudnienia w obliczu trwających zwolnień. Szczególnie niepokojące są wstępne szacunki zmiany zatrudnienia rok do roku za styczeń, które wskazują na utratę ponad 134 tysięcy miejsc pracy w ciągu ostatniego roku (-11 tys. m/m).

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii osiągnęła najwyższy poziom od czasów COVID. Źródło: XTB Research

Perspektywy BoE: Przyspieszenie w stronę łagodzenia polityki

Dane istotnie zwiększają presję na wznowienie cyklu obniżek stóp procentowych przez Bank Anglii (BoE) w nadchodzących miesiącach. Choć ostatnia decyzja o utrzymaniu stóp na poziomie 3,75% została odebrana jako gołębia ze względu na wyrównany podział głosów w Monetary Policy Council (5-4), pogarszające się perspektywy rynku pracy prawdopodobnie wymuszą ponowną ocenę tempa luzowania. Rynki swapów wyceniają obecnie 82% prawdopodobieństwa obniżki stóp w marcu, przy czym do końca 2026 roku oczekiwane są łącznie dwa cięcia.

Niemniej potrzebne będą miesiące, aby firmy realnie odczuły korzyści z niższych stóp i odzyskały pewność niezbędną do wznowienia rekrutacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę presję związaną z wyższą płacą minimalną. Co więcej, niedawne podwyżki podatków od wynagrodzeń mogą osłabić sentyment konsumentów i ich skłonność do wydatków, tłumiąc aktywność gospodarczą potrzebną firmom do wyjścia z obecnej stagnacji. Sugeruje to, że bez agresywnego łagodzenia polityki pieniężnej Wielka Brytania pozostaje narażona na utknięcie z niskim wzrostem gospodarczym, pomimo niedawnego, niewielkiego wzrostu wydajności pracy.

Źródło: Bloomberg Finance LP.