Wykres dnia: GBPUSD nurkuje 🇬🇧 📉 UK desperacko potrzebuje niższych stóp❓

Funt odnotowuje wyraźne straty w stosunku do wszystkich walut G10 (GBPUSD: -0,2%, GBPJPY: -0,7%, EURGBP: +0,25%) w reakcji na najnowsze dane, które podkreśliły postępujące wychłodzenie brytyjskiego rynku pracy. Nieoczekiwany wzrost bezrobocia sugeruje, że uznane w pierwszej reakcji za gołębie utrzymanie stóp procentowych przez Bank Anglii może w rzeczywistości oznaczać, że bank centralny pozostaje de facto spóźniony.
Kurs GBPUSD gwałtownie spadł poniżej kluczowego poziomu wsparcia na 1,36000 po publikacji danych. Kupujący na dołkach ograniczyli skalę wyprzedaży, sprowadzając parę z powrotem do zniesienia Fibonacciego 50,0%, które zbiega się z 30-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA30; jasny fiolet). Niemniej jednak cena wykazuje niechęć do powrotu powyżej wspomnianego kluczowego poziomu. Źródło: xStation5
Bezrobocie rośnie do 5,2%
Po dwóch miesiącach stabilizacji na poziomie 5,1%, stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wzrosła w grudniu do 5,2%, przekraczając konsensus ekonomistów Bloomberga na poziomie 5,1%. Jest to najwyższy wynik od niemal pięciu lat, zbliżający się do szczytu z okresu pandemii (5,3%).
Jednocześnie wzrost średnich wynagrodzeń spowolnił z 4,5% do 4,2%, a stagnacja w liczbie nowych wakatów potwierdziła rosnący luz na rynku pracy – co uwydatnia brak dynamiki zatrudnienia w obliczu trwających zwolnień. Szczególnie niepokojące są wstępne szacunki zmiany zatrudnienia rok do roku za styczeń, które wskazują na utratę ponad 134 tysięcy miejsc pracy w ciągu ostatniego roku (-11 tys. m/m).Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii osiągnęła najwyższy poziom od czasów COVID. Źródło: XTB Research
Perspektywy BoE: Przyspieszenie w stronę łagodzenia polityki
Dane istotnie zwiększają presję na wznowienie cyklu obniżek stóp procentowych przez Bank Anglii (BoE) w nadchodzących miesiącach. Choć ostatnia decyzja o utrzymaniu stóp na poziomie 3,75% została odebrana jako gołębia ze względu na wyrównany podział głosów w Monetary Policy Council (5-4), pogarszające się perspektywy rynku pracy prawdopodobnie wymuszą ponowną ocenę tempa luzowania. Rynki swapów wyceniają obecnie 82% prawdopodobieństwa obniżki stóp w marcu, przy czym do końca 2026 roku oczekiwane są łącznie dwa cięcia.
Niemniej potrzebne będą miesiące, aby firmy realnie odczuły korzyści z niższych stóp i odzyskały pewność niezbędną do wznowienia rekrutacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę presję związaną z wyższą płacą minimalną. Co więcej, niedawne podwyżki podatków od wynagrodzeń mogą osłabić sentyment konsumentów i ich skłonność do wydatków, tłumiąc aktywność gospodarczą potrzebną firmom do wyjścia z obecnej stagnacji. Sugeruje to, że bez agresywnego łagodzenia polityki pieniężnej Wielka Brytania pozostaje narażona na utknięcie z niskim wzrostem gospodarczym, pomimo niedawnego, niewielkiego wzrostu wydajności pracy.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.