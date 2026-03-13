Bitcoin zyskuje i testuje kluczowe poziomy hossy📈

Bitcoin notuje dziś prawie 3% wzrost i przebija poziom 72 tys. USD mimo mieszanych nastrojów na globalnych rynkach. Patrząc na wykres dzienny, widzimy pewne podobieństwo do bessy z roku 2022. W 2021 roku spadki zaczęły się w listopadzie, a w 2022 roku Bitcoin wszedł w bessę - miały miejsce wówczas 3 silne impulsy spadkowe

W 2025 roku przyszły w październiku i mamy za sobą dwa silne impulsy spadkowe, cena notowana jest ponad 40% poniżej rekordu

Pomiędzy poszczególnymi spadkami obserwowana była formacja flagi, zwykle zwiastująca kontynuację spadkowgeo trendu

Także dziś widzimy podobną formację, której kluczowy poziom zdaje się przebiegać między 73 a 75 tys. USD - trwałe pokonanie tych poziomów pozwoliłoby spekulować o odwracaniu trendu

Jeśli scenariusz z 2022 roku naprawdę miałby się w pewnym sensie powtórzyć, cena BTC mogłaby wzbić się powyżej EMA200 na interwale dziennym mniej więcej w lutym 2027 roku. Źródło: xStation5 Co ciekawe, w roku 2022, Bitcoin finalnie tąpnął poniżej EMA200 (czerwona linia) utuchamiając ostatnią falę paniki. Obecnie cena notowana jest dokładnie na poziomie tygodniowej EMA200 (czerwona linia) i jeśli spadek miałby nastąpić z tych okolic i być w ujęciu procentowym podobny do tego z jesieni 2022 roku - moglibyśmy oczekiwać ok 40/50% spadku - w okolice 35 do 40 tys. USD. Powrót powyżęj 75 i 80 tys. USD mógłby sugerować silną akumulację i próbę odwrócenia tych tendencji. Źródło: xStation5

