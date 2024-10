Wykres dnia: HKcash (14.10.2024)

Chińskie akcje przynajmniej na razie nie tracą nadziei na nowe pakiety stymulujące gospodarkę. Mimo tego optymizm i gwałtowne wzrosty nieco wyhamowały od zeszłego tygodnia. Podczas sobotniej konferencji prasowej Chiny podały niewiele szczegółów na temat nowych bodźców stymulacyjnych gospodarkę, co było lekkim rozczarowaniem. Mimo tego regulator finansowy twierdzi, że obniży koszty finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, co w długim terminie powinno wspierać kluczową gospodarkę świata.

Z drugiej jednak strony odczyt chińskiego CPI, który poznaliśmy wczoraj wskazał na dalsze problemy gospodarcze Chin. Odczyt za wrzesień wyniósł 0,4% r/r wobec oczekiwanych 0,8% r/r oraz ostatniego odczytu na poziomie 0,6%, co wskazuje, że lokalny konsument nadal nie ma potrzeby w nadmierny sposób pozbywać się swoich oszczędności na konsumpcję. Co gorsze jednak to dane te potwierdzają już bardziej w skali makro dane o bilansie handlu zagranicznego, który również okazał się rozczarowaniem. We wrześniu eksport (czyli pogląd na popyt światowy) wzrósł o 2,4% wobec oczekiwanych 6% oraz poprzedniego odczytu na poziomie 8,7%. Import z drugiej strony (pogląd na popyt w Chinach) wyniósł 0,3% wobec oczekiwanych 0,8% oraz poprzedniego odczytu na poziomie 0,5%.

Na ten moment Hang Seng nieznacznie traci na wartości, wymazując tym samym umiarkowane wzrosty z początku sesji. HKcash retestował szczyt wyznaczony przez strukturę 1:1 odbicia technicznego w górę, którego na rynku widzieliśmy na koniec października 2022 roku (szczyt w styczniu 2023). Ruch o tej samej skali teraz zakończył się na górnej granicy wyznaczonej o tym samym zasięgu (23 123; 8300 pipsów). Teraz kluczowym wydaje się, czy HKcash zdoła utrzymać się powyżej 200- tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (złota krzywa) oraz wybić się powyżej wcześniejszego poziomu szczytowego. To w średnim terminie reakcje na te strefy mogą zadecydować o przyszłych trendach obserwowanych na indeksie.

Źródło: xStation 5