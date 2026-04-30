Wykres Dnia: Jen za burtą 160, a rynek testuje granice „czerwonej linii”

Para USDJPY ostatecznie przełamała psychologiczny poziom 160, osiągając nowe wielomiesięczne maksima i wchodząc w obszar, który jeszcze niedawno był traktowany jako nieformalna „czerwona linia” japońskich władz. Co istotne, wybiciu towarzyszy brak zdecydowanej reakcji werbalnej ze strony Ministerstwa Finansów, co rynek interpretuje jako rosnącą tolerancję dla dalszej deprecjacji jena, przynajmniej w krótkim terminie.

Ruch ten nie następuje w próżni. W tle mamy klasyczne połączenie dwóch silnych sił makro: utrzymującej się różnicy stóp procentowych oraz narastających napięć po stronie realnej gospodarki Japonii, które coraz trudniej ignorować.

Co kształtuje notowania USDJPY?

Fed i BOJ: stabilność stóp, rozjazd narracji

Zarówno Rezerwa Federalna jak i Bank Japonii zdecydowały się utrzymać stopy procentowe bez zmian, co samo w sobie nie zaskoczyło rynku. Kluczowe okazały się jednak niuanse komunikacyjne, które tylko pogłębiły dywergencję między obiema gospodarkami.

Fed pozostaje relatywnie „jastrzębi”, podkreślając odporność amerykańskiej gospodarki i brak presji na szybkie luzowanie polityki. W efekcie dolar nadal korzysta z relatywnie wysokich stóp i utrzymującej się atrakcyjności carry trade.

Po drugiej stronie BOJ wciąż porusza się ostrożnie, starając się balansować między końcem ery ultra-luźnej polityki a realnymi kosztami jej zbyt szybkiego odwrócenia. Coraz wyraźniej widać jednak, że problemem przestaje być wyłącznie inflacja importowana przez surowce, a staje się nim sama słabość jena, która dodatkowo napędza presję cenową w gospodarce.

Japonia w pułapce kosztów i surowców

Fundamenty japońskiej gospodarki zaczynają wysyłać coraz bardziej mieszane sygnały. Z jednej strony dane o sprzedaży detalicznej pokazują pewną odporność konsumenta, z drugiej produkcja przemysłowa w marcu rozczarowała, a jej spadek częściowo wiązany jest z zakłóceniami w łańcuchach dostaw i presją kosztową wynikającą z globalnych napięć surowcowych.

Szczególnie istotny pozostaje wpływ sytuacji wokół cieśniny Ormuz, która zwiększa ryzyko dla globalnego handlu ropą i gazem. Dla Japonii, jako gospodarki silnie uzależnionej od importu energii, oznacza to jednocześnie wyższe koszty produkcji i pogorszenie bilansu handlowego.

W tym kontekście coraz częściej pojawiają się doniesienia o możliwym powrocie subsydiów energetycznych w okresie letnim, co jednak wygląda bardziej jak działanie stabilizacyjne niż strukturalna odpowiedź na problem słabego jena.

160 jako punkt psychologiczny i test cierpliwości rynku

Przebicie 160 nie jest wyłącznie ruchem technicznym. To przede wszystkim test granic tolerancji polityki kursowej Japonii. Historycznie okolice tych poziomów były strefą zwiększonego ryzyka interwencji, jednak rynek coraz wyraźniej sprawdza, jak daleko może się posunąć w środowisku braku natychmiastowej reakcji.

Na ten moment przewaga pozostaje po stronie fundamentów. Relatywnie duża różnica stóp procentowych między USA a Japonią nadal wspiera przepływy kapitałowe w stronę dolara, a słabe dane z japońskiego przemysłu i presja surowcowa nie dają BOJ przestrzeni do szybkiego zacieśniania polityki.

Perspektywa

Obecny ruch na USDJPY coraz bardziej przypomina klasyczny układ napędzany carry trade, w którym fundamenty i momentum wzmacniają się nawzajem. Dopóki nie pojawi się realna zmiana w polityce BOJ lub bardziej zdecydowane działania Ministerstwa Finansów, rynek pozostaje otwarty na dalsze wzrosty.

Kluczowe pytanie przesuwa się więc z „czy 160 zostanie wybite”, na „jak długo rynek będzie testował brak reakcji i gdzie faktycznie znajduje się granica interwencji”.