Wykres Dnia - NATGAS (31.12.2024)

Kontrakty futures na gaz ziemny doświadczają zwiększonej zmienności, gdy prognozy pogody sygnalizują znaczące przejście w kierunku niższych temperatur, napędzając istotne ruchy cenowe w obliczu obaw o podaż i zmieniających się pozycji handlowych. Po wczorajszej rekordowej sesji, następuje lekkie ochłodzenie.

Kluczowe Statystyki Rynkowe:

Obecna Cena: 3,82 USD (-3%)

Szczyt Sesji: 4,201 USD (52-tygodniowe maksimum)

Poprzednia Sesja: +15%

Wynik od Początku Roku: +58%

Prognoza Pogody

Zaktualizowane prognozy od The Weather Co. i Atmospheric G2 przewidują temperatury poniżej średniej na wschodnim wybrzeżu USA od Florydy po Maine w styczniu. Szczyt fali chłodu spodziewany jest w połowie miesiąca, a AccuWeather ostrzega przed potencjalnymi "znaczącymi opadami śniegu i oblodzeniem". Stanowi to znaczące odejście od stosunkowo łagodnego wzorca jesienno-zimowego.

Meteorolodzy przewidują znaczące ochłodzenie na Wschodnim Wybrzeżu z prawdopodobieństwem bliskim 95%. Oczekuje się, że te poniżej średniej temperatury utrzymają się co najmniej do połowy lutego. Źródło: Bloomberg Financial LP

Analitycy branżowi, w tym John Kilduff z Again Capital, ostrzegają przed potencjalnymi "zamrożeniami", które mogłyby zakłócić przepływy produkcji gazu ziemnego, szczególnie w regionie łupków Marcellus. Zagrożenie to pojawia się, gdy poziomy magazynowe znormalizowały się do zaledwie 5% powyżej pięcioletniej średniej, znacząco spadając z 40% nadwyżki obserwowanej poprzedniej zimy.

Nastroje Rynkowe

Fundusze algorytmiczne zmieniły pozycje z neutralnych na długie netto, odzwierciedlając rosnące nastroje byków. Niedawny wzrost kontraktu lutowego zaznaczył największy dzienny zysk od jego wprowadzenia w 2012 roku, podkreślając wrażliwość rynku na oczekiwania dotyczące popytu związanego z pogodą.

Perspektywy Eksportu LNG

Dodatkowa presja popytowa wynika z rozszerzającej się zdolności eksportowej LNG, wraz z rozwojem operacji w obiektach Cheniere Energy's Corpus Christi i Venture Global's Plaquemines. Dzieje się to w czasie, gdy globalny eksport LNG odnotował najwolniejszy wzrost od 2015 roku, potencjalnie wspierając ceny w warunkach napiętej sytuacji rynkowej.

NATGAS (Interwał D1)

Cena surowca obecnie znajduje się powyżej poziomu zniesienia Fibonacciego 61,8%. RSI ochładza się po zbliżeniu do poziomów wykupienia, wzorzec który historycznie poprzedzał potencjalne ruchy w górę. MACD wskazuje silną byczą dywergencję, wzmacniając możliwość kontynuacji momentum wzrostowego.

30-dniowa EMA znajduje się powyżej poziomu zniesienia Fibonacciego 23,6%, oferując strefę wsparcia dla byków. Dla niedźwiedzi poziom ten może działać jako cel, sygnalizując potencjalną zmianę w przypadku przebicia. Źródło: xStation