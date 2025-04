Wykres Dnia - NZDUSD (18.04.2025)

Dolar nowozelandzki osłabił się w piątek wobec dolara amerykańskiego, osiągając poziom 0,591 USD, po tym jak wyższe niż oczekiwano dane inflacyjne nie zdołały zmienić oczekiwań co do dalszych obniżek stóp procentowych przez RBNZ.

Wzrost inflacji nie zmienia ścieżki obniżek stóp

Roczna stopa inflacji w Nowej Zelandii wzrosła do 2,5% w I kwartale 2025 roku, nieznacznie przekraczając prognozy rynkowe wynoszące 2,3%, co stanowi pierwszy wzrost rocznej stopy od II kwartału 2022 roku. Pomimo tego wzrostu, inflacja pozostaje w docelowym przedziale RBNZ wynoszącym 1-3% przez trzeci kolejny kwartał. Podstawowe miary inflacji nadal się obniżały, przy czym mediana ważona spadła do 2,2% z 2,6%, co wzmacnia oczekiwania, że bank centralny będzie kontynuował cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Rynki w pełni wyceniają kolejną obniżkę o 25 punktów bazowych na posiedzeniu RBNZ 28 maja, a stopy procentowe według przewidywań osiągną poziom 2,75% do końca roku.

Obawy o wojnę handlową ciążą na dolarze nowozelandzkim

Para NZDUSD przerwała niedawną siedmiodniową passę wzrostową, ponieważ eskalacja napięć handlowych między USA a Chinami rzuca cień na uzależnioną od eksportu gospodarkę Nowej Zelandii. Jako znaczący eksporter produktów rolnych do Chin, Nowa Zelandia pozostaje szczególnie wrażliwa na rozwijający się konflikt handlowy. Chociaż Trump wyraził w czwartek przekonanie, że umowa handlowa może zostać sfinalizowana w ciągu kilku tygodni, niepewność nadal ogranicza potencjał wzrostowy nowozelandzkiej waluty.

Mieszane sygnały dotyczące krajowego ożywienia gospodarczego

Gospodarka Nowej Zelandii znajduje się we wczesnej fazie ożywienia po latach recesji, a presja cenowa na rynku krajowym stopniowo słabnie. Koszty związane z mieszkalnictwem, które były kluczowym czynnikiem napędzającym inflację, wykazują oznaki stabilizowania się. Roczny wzrost czynszów spowolnił do 3,7%, co stanowi pierwszy wzrost poniżej 4% od 2021 roku, podczas gdy koszty nowo wybudowanych domów wzrosły zaledwie o 1,9% w ciągu ostatniego roku – najmniejszy roczny wzrost od 2010 roku.

NZDUSD (D1)

Para NZDUSD znajduje się w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego. Wskaźnik RSI nadal wykazuje byczą dywergencję z wyższymi szczytami i obecnie wycofuje się z obszaru wykupienia. Podobny wzorzec pojawia się na wskaźniku MACD, który również może zacząć się korygować.