Wykres dnia - Oil (04.03.2025)

Ceny ropy naftowej spadły do najniższego poziomu od trzech miesięcy, z ropą Brent osiągającą poziom 71,26 dolarów za baryłkę. Surowiec cofnął się o ponad 10% od połowy stycznia, a WTI jest notowana w pobliżu 68 dolarów, po nasileniu się wojny celnej.

OPEC+ zaskakuje rynki zwiększeniem produkcji

W niespodziewanym ruchu, który spowodował spadek cen ropy, OPEC+ ogłosił, że będzie kontynuował plany zwiększenia produkcji o 138 000 baryłek dziennie, począwszy od kwietnia. To pierwszy z serii miesięcznych wzrostów, które stopniowo przywrócą łącznie 2,2 miliona baryłek dziennie do 2026 roku. Jeszcze przed decyzją OPEC+ o zwiększeniu produkcji, Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozowała globalną nadwyżkę podaży ropy na poziomie 450 000 baryłek dziennie w tym roku. Ten scenariusz nadpodaży utrzymuje się pomimo wcześniejszych cięć produkcji przez koalicję, ponieważ rosnąca produkcja ze źródeł spoza OPEC - w tym USA, Brazylii, Kanady i Gujany - nadal przewyższa wzrost konsumpcji.

Cła Trumpa wywołują zmienność na rynku

Wprowadzenie nowych ceł przez prezydenta Trumpa dodatkowo zwiększyło presję na rynki. Od wtorku administracja nałożyła 25% cła na większość importu z Kanady i Meksyku, z 10% opłatą specjalnie na kanadyjskie produkty energetyczne, w tym ropę naftową. Chiny natychmiast odpowiedziały środkami odwetowymi wobec amerykańskich towarów rolnych, wzbudzając obawy o szerszą wojnę handlową, która mogłaby osłabić globalny wzrost gospodarczy i popyt na ropę.

Arabia Saudyjska stoi w obliczu presji finansowej

Saudi Aramco ogłosiło znaczną redukcję największej na świecie dywidendy, zmniejszając oczekiwaną łączną wypłatę do około 85 miliardów dolarów w 2025 roku, w porównaniu do 124 miliardów dolarów w ubiegłym roku. Ta redukcja odzwierciedla napięcie w finansach Aramco, które zmieniły się z pozycji gotówkowej netto w wysokości 27 miliardów dolarów na zadłużenie netto w nieco ponad rok.

Perspektywy rynkowe

Analitycy pozostają ostrożni co do krótkoterminowych perspektyw ropy. Citigroup sugeruje, że zwiększenie produkcji OPEC+ jest "kierunkowo zgodne" z ich przewidywaniami spadku ceny ropy Brent do 60-65 dolarów za baryłkę w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Warren Patterson z ING zauważył, że ropa jest "pod presją z dwóch stron" – zarówno ze względu na zwiększenie podaży przez OPEC+, jak i amerykańskie cła, a środki odwetowe prawdopodobnie "dodatkowo zaciemnią perspektywy wzrostu i popytu".

OIL (interwał D1)

Ropa obecnie ponownie testuje silne wsparcie w okolicy 70,90 dolarów, poziom, który prowadził do odwrócenia trendu od września ubiegłego roku. Jeśli to wsparcie zostanie przełamane, niedźwiedzie mogą obrać za cel wrześniowe minimum na poziomie 69,60 dolarów. Z drugiej strony, byki mogą napotkać silny opór w okolicy 74,50 dolarów. Wskaźnik RSI pokazuje niedźwiedzią dywergencję z niższymi szczytami.