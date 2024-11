Wykres dnia - OIL (19.11.2024)

Ceny ropy naftowej wzrosły wczoraj o ponad 3%, przy czym ropa Brent osiągnęła poziom 73,12 USD, a WTI 69,16 USD, głównie z powodu znaczących zakłóceń w dostawach i eskalacji napięć geopolitycznych. Natychmiastowa reakcja rynku nastąpiła po informacji o całkowitym wstrzymaniu produkcji na norweskim polu Johan Sverdrup, największym polu naftowym w Europie Zachodniej produkującym 755 000 baryłek dziennie, z powodu przerwy w dostawie prądu na lądzie.

Dodatkowe obawy o podaż wzbudza kazachskie pole Tengiz, zarządzane przez Chevron, które zmniejszyło produkcję o 28-30% z powodu prac konserwacyjnych przy kotle odzysknicowym, przy czym naprawy mają potrwać do 23 listopada. Te połączone zakłócenia tymczasowo usunęły z globalnej podaży prawie 1 milion baryłek dziennie.

Rafinerie na amerykańskim Wybrzeżu Zatoki pracują obecnie z najwyższą sezonową wydajnością od ponad trzech dekad, przetwarzając 9,31 miliona baryłek dziennie. Ten wzrost aktywności jest napędzany silnym popytem na produkty z Meksyku i Brazylii, przy czym przewiduje się, że amerykański eksport produktów osiągnie w tym miesiącu 2,96 miliona baryłek dziennie, co stanowi najwyższy poziom od siedmiu lat. Silny popyt eksportowy wywindował marże rafineryjne (spread crack 3-2-1) do najwyższego poziomu od sierpnia.

Rynek reaguje również na eskalację napięć w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, gdyż administracja Bidena zezwoliła Ukrainie na wykorzystanie amerykańskiej broni do głębokich uderzeń w Rosję. Ten rozwój wydarzeń wprowadził dodatkową premię za ryzyko geopolityczne do cen ropy, szczególnie po największym od prawie trzech miesięcy rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę.

Tymczasem główne koncerny naftowe, w tym BP, Shell i Equinor, powracają do tradycyjnych inwestycji w ropę i gaz, ograniczając swoje plany transformacji energetycznej w związku z obawami o rentowność odnawialnych źródeł energii. Ta strategiczna zmiana następuje pomimo prognoz MAE dotyczących szczytowego popytu na ropę do końca dekady i przewidywań potencjalnej nadwyżki podaży w wysokości 1 miliona baryłek dziennie do 2025 roku.

Struktura rynku WTI przeszła w contango po raz pierwszy od lutego 2024 roku przed wygaśnięciem kontraktu grudniowego, wskazując na obawy o nadpodaż w krótkim terminie, pomimo obecnych zakłóceń w dostawach. Ten rozwój techniczny, w połączeniu z poszerzającym się spreadem Brent-WTI, sugeruje złożoność rynku, gdy traderzy równoważą natychmiastowe ograniczenia podaży z długoterminowymi niepewnościami dotyczącymi popytu.

OIL (interwał D1)

Ropa handlowana jest w pobliżu kluczowego oporu na poziomie zniesienia Fibonacciego 23,6%. Wskaźnik RSI pokazuje stopniową dywergencję wzrostową, a MACD zacieśnia się w kierunku potencjalnego sygnału kupna. Byki celują w ponowny test 50-dniowej SMA na poziomie 74,04 USD, podczas gdy niedźwiedzie koncentrują się na minimach z września. Źródło: xStation