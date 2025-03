Wykres Dnia - OIL.WTI (21.03.2025)

Ceny ropy naftowej nieznacznie spadły w piątek, jednocześnie zapewniając drugi z rzędu tydzień wzrostów. Nowe amerykańskie sankcje wobec Iranu oraz plany OPEC+ dotyczące cięć produkcji podsyciły oczekiwania dotyczące ograniczenia podaży. Ropa Brent spadła o 0,17% do 71,59 dolarów za baryłkę, podczas gdy WTI spadła o 0,42% do 68,20 dolarów, przy czym oba benchmarki zmierzają do największych tygodniowych wzrostów od początku stycznia 2025 roku.

USA zaostrzają sankcje wobec Iranu

Amerykański Departament Skarbu ogłosił w czwartek czwartą rundę sankcji związanych z Iranem, po raz pierwszy obejmując chińską rafinerię wśród innych podmiotów zaangażowanych w transport irańskiej ropy do Chin. Analitycy z RBC Capital Markets określili to jako wyraźną eskalację, zauważając, że zwiększa się premia za ryzyko.

OPEC+ wspiera ceny

Ropa otrzymała dodatkowe wsparcie dzięki nowemu mechanizmowi kompensacyjnemu OPEC+ ogłoszonemu w czwartek, wymagającemu od siedmiu członków dalszego ograniczenia produkcji w celu zrekompensowania przekroczenia uzgodnionych poziomów wydobycia. Plan zakłada miesięczne cięcia od 189 000 do 435 000 baryłek dziennie, przedłużone do czerwca 2026 roku.

Napięcia geopolityczne zapewniają dodatkowe wsparcie

Napięcia na Bliskim Wschodzie nadal wspierają ceny ropy, po tym jak Hamas wystrzelił rakiety w kierunku Tel Awiwu po trzech dniach izraelskich ataków na Gazę. "Perspektywa przedłużonej kampanii USA przeciwko Huti w połączeniu z odnowioną ofensywą Izraela w Gazie ponownie stawia ropę w centrum uwagi" — zauważył Chris Beauchamp z IG.

Perspektywa analityków

Pomimo czynników wzrostowych, analitycy pozostają ostrożni co do zdolności OPEC+ do skutecznego wdrożenia mechanizmu kompensacyjnego. "Chociaż grupa przedstawia plan cięć kompensacyjnych, z pewnością nie oznacza to, że członkowie będą go przestrzegać. Kilku członków konsekwentnie produkowało powyżej swoich docelowych poziomów produkcji" — zauważyli analitycy ING, podkreślając, że kartel odniósł niewielki sukces w przestrzeganiu zasad od wprowadzenia mechanizmu pięć lat temu.

Tygodniowy wzrost cen ropy następuje na tle zmian politycznych w USA. Dyrektorzy firm energetycznych spotkali się w środę z prezydentem Trumpem, aby omówić przyspieszenie wydawania pozwoleń, a nie spadające ceny ropy, które zmniejszyły się z 75,89 do 67,16 dolarów od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu.

OIL WTI (interwał D1)

Cena ropy WTI zbliża się do poziomu zniesienia Fibonacciego 23,6%, który wcześniej działał jako wsparcie podczas trendu spadkowego. Byki będą celować w opór w okolicy poziomu zniesienia Fibonacciego 38,2%, podczas gdy niedźwiedzie będą dążyć do ponownego testu minimów z listopada. Wskaźnik RSI tworzy dywergencję wzrostową z oporem w okolicy poziomu 51. Tymczasem MACD jest na drodze do utworzenia wyższego szczytu po byczym przecięciu.