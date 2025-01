Wykres dnia - TNOTE (13.01.2025)

Rentowności amerykańskich obligacji notują ostatnio rekordowe wzrosty na fali obaw inwestorów o powrót restrykcyjnej polityki monetarnej Fed w 2025 roku. Głównymi dwoma czynnikami przemawiającymi za takim scenariuszem jest rozpoczęcie nowej kadencji już w styczniu przez Donalda Trumpa oraz powrót presji inflacyjnej. W zasadzie ten drugi czynnik niejako jest powiązany również z polityką Trumpa oraz obawami o mocny zwrot USA w kierunku protekcjonizmu.

Rentowności obligacji dziesięcioletnich w USA pozostają w mocnym trendzie wzrostowym w zasadzie od momentu opublikowania wyników wyborów prezydenckich w USA.

W ostatnich miesiącach doświadczyliśmy rzadkiego wydarzenia, czyli wzrostu rentowności obligacji dziesięcioletnich przy jednoczesnych obniżkach stóp procentowych. Inwestorzy również obniżyli swoje oczekiwania dotyczące cięć stóp procentowych z 2 obniżek jeszcze tydzień temu do obecnie ledwo jednej obniżki w ostatnim kwartale 2025 roku.

W efekcie notowania TNOTE zostały zepchnięte do rekordowo niskich poziomów i obecnie znajdują się zaledwie 1,90% powyżej dołka w cyklu podwyżek stóp procentowych pod koniec 2023 roku. Obecnie jednak nic nie wskazuje na to, że Fed ma powrócić do podwyżek stóp procentowych. W tej kwestii najważniejsze będą dane inflacyjne oraz trwał wzrost presji cenowej — dłuższy niż dwa, trzy miesiące z rzędu. Notowania TNOTE tracą dzisiaj kolejne 0,15% do poziomu 107,26 punktów. Źródło: xStation 5