Wykres dnia - US100 (04.09.2024)

Giełda amerykańska gwałtownie spadła na początku września, co było spowodowane połączeniem słabych danych ekonomicznych i wzmożonych obaw dotyczących sektora AI. Dane dotyczące produkcji za sierpień pozostały słabe, co wywołało obawy o spowolnienie gospodarcze, podczas gdy indeks zmienności wzrósł o ponad 30% do około 20 punktów.

Indeks Philadelphia Semiconductor spadł o ponad 7,75%, a Nvidia była liderem strat, spadając o 9,5%, co spowodowało utratę 279 miliardów dolarów wartości rynkowej z powodu doniesień o dochodzeniu wszczętym przez Departament Sprawiedliwości USA w sprawie praktyk antymonopolowych w dziedzinie AI. Organ antymonopolowy wcześniej rozesłał kwestionariusze, a teraz wydał prawnie wiążące żądania do Nvidii. Urzędnicy obawiają się, że producent chipów utrudnia przejście na innych dostawców i karze nabywców, którzy nie korzystają wyłącznie z jego chipów.

Inwestorzy zareagowali nie tylko na rozczarowujące dane z USA, ale także na obawy dotyczące szerszego szumu wokół AI. Indeks US100 (Nasdaq 100 Index) spadł o 3,80%. Ponieważ wrzesień był historycznie trudnym miesiącem dla akcji, inwestorzy stają się ostrożni przed kluczowymi raportami z rynku pracy pod koniec tego tygodnia. Zbieg czynników, w tym wysokie wyceny w sektorze technologicznym i obawy o spowolnienie gospodarcze, zwiększył presję.

US100 (interwał D1)

Kontrakty terminowe na indeks US100 kontynuują dziś wyprzedaż po wczorajszym gwałtownym spadku. Indeks spadł o prawie 0,60%, spadając poniżej 19 000 punktów. Silna reakcja spadkowa rozpoczęła się około dwa tygodnie temu po ponownym przetestowaniu poziomu 20 000 punktów. Ta strefa stanowi obecnie najistotniejszy opór dla byków. Jednak niedźwiedzie obecnie dominują na rynku, a najbliższy poziom wsparcia dla trwającego spadku może wynosić około 18 600 punktów.

Źródło: xStation 5