Wykres dnia - US100 (04.12.2024)

Nasdaq 100 kontynuuje swój niezwykły wzrost, osiągając 34. rekordowe zamknięcie w tym roku w obliczu rosnących oczekiwań na obniżkę stóp procentowych, choć pojawiają się oznaki wyczerpania rynku po gwałtownym wzroście wartości amerykańskich akcji o 11 bln dolarów. Indeks z dużym udziałem technologii wykazuje odporność, nawet gdy pozycjonowanie staje się coraz bardziej zatłoczone po byczej stronie.

Główne dane rynkowe:

Nasdaq 100 wzrósł o 0,3% do 19 480,91, ustanawiając 34. rekordowe zamknięcie w 2024 r.

Prawdopodobieństwo grudniowej obniżki stóp wzrasta do 73,8%

Trzy kolejne sesje wzrostów, wzrost o 2,21% w tym okresie

Wyniki od początku roku: +29.77%

Momentum sektora technologicznego utrzymuje się pomimo ostrzeżeń strategów rynkowych o ekstremalnym pozycjonowaniu, w tym obserwacji Citigroup dotyczącej "całkowicie jednostronnego" pozycjonowania kontraktów terminowych. Ta hossa była szczególnie godna uwagi ze względu na swoją szerokość, z indeksem wzrastającym o 34,26% od najniższych poziomów z 2024 roku i wykazującym imponujący wzrost o 37,71% od dołka z grudnia 2023 roku.

Znaczące ruchy sektorowe obejmowały wczoraj usługi telekomunikacyjne, podczas gdy poszczególne akcje wykazywały mieszane wyniki. Palantir Technologies prowadził wzrosty (+6,9%) dzięki rozszerzeniu autoryzacji rządowej, podczas gdy Intel odczuwał presję (-6,1%) w związku ze spekulacjami na temat sukcesji CEO.

Rynek pracy nadal wykazuje odporność, z liczbą ofert pracy wzrastającą do 7,74 miliona w październiku, przekraczając oczekiwania i wspierając narrację o "miękkim lądowaniu". Te dane, w połączeniu z komentarzami gubernatora Fed Kuglera na temat solidnych rynków pracy i poprawiających się trendów inflacyjnych, wzmocniły zaufanie rynku do nadchodzących obniżek stóp procentowych.

Obraz techniczny pozostaje silny, pomimo że niektórzy analitycy, w tym Bloomberg Intelligence, zauważają wczesne oznaki napięć w miarę zbliżania się roku 2025. Trzydniowa passa wzrostów indeksu, gromadząca zyski w wysokości 2,21%, sugeruje utrzymujące się zainteresowanie zakupami inwestorów instytucjonalnych pomimo podwyższonych wycen.



Obniżki stóp procentowych wyceniane przez rynek. Źródło: Bloomberg

Patrząc w przyszłość, uwaga rynku skupia się na nadchodzących danych dotyczących zatrudnienia oraz komentarzach przewodniczącego Fed Powella, które mogą dostarczyć kluczowych informacji na temat terminu potencjalnych obniżek stóp procentowych. Obecne pozycjonowanie sugeruje, że rynki są coraz bardziej pewne zmiany polityki w grudniu lub styczniu, choć tak jednomyślne nastroje często poprzedzają okresy zwiększonej zmienności.

US100 (D1)

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100, znajduje się na najwyższym poziomie w historii, a szczyt z połowy lipca na poziomie 20 895 teraz działa jako początkowe wsparcie dla byków. Kluczowe poziomy docelowe dla niedźwiedzi obejmują 50-dniową średnią kroczącą (SMA) na poziomie 20 606 oraz szczyty z sierpnia w pobliżu 19 917, które pokrywają się ze 100-dniową średnią kroczącą (SMA). RSI stopniowo rośnie, zbliżając się do strefy wykupienia, co sygnalizuje silne momentum. Tymczasem MACD rozszerza się po niedawnym byczym przecięciu, co dodatkowo potwierdza obecny trend wzrostowy. Te wskaźniki techniczne sugerują kontynuację siły byków, choć zalecana jest ostrożność, gdy RSI zbliża się do podwyższonych poziomów.