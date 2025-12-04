czytaj więcej
09:30 · 4 grudnia 2025

PILNE: Dane ze Szwajcarii powyżej oczekiwań. Frank delikatnie słabnie

Mikołaj Sobierajski
·

Stock Analyst

09:00 – Szwajcaria – Sytuacja na rynku pracy (listopad)
 

  • Stopa bezrobocia n.s.a.: aktualny odczyt 2,9% (poprzednio: 2,9%)

  • Stopa bezrobocia s.a.: 3% (prognoza: 3%, poprzednio: 3%)

09:30 – Szwajcaria – Indeks PMI dla przemysłu (listopad)
 

  • Indeks PMI: aktualny odczyt 49,7 (prognoza: 48,5: poprzednio: 48,2)

W listopadzie rynek pracy w Szwajcarii pozostaje stabilny. Stopa bezrobocia wyniosła 2,9 procent bez uwzględnienia sezonowych zmian i 3 procent po uwzględnieniu sezonowości, co jest zgodne z prognozami i poprzednimi odczytami. Oznacza to, że bezrobocie nie rośnie, a zatrudnienie jest stabilne.

Przemysł w Szwajcarii wykazuje lekką poprawę. Indeks PMI wyniósł 49,7, co jest wyższe od prognozy 48,5 i poprzedniego odczytu 48,2. Wartość poniżej 50 wskazuje na lekką kontrakcję, ale wzrost indeksu sugeruje, że sytuacja w przemyśle stabilizuje się.

 

 

Źródło: xStation5

 

Źródło: xStation5

