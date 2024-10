Wykres dnia - US100 (11.09.2024)

Inwestorzy czekają dziś na publikację amerykańskiej inflacji CPI za sierpień (14:30), przy czym bazowe prognozy zakładają spadek w odczycie głównym (oczekiwane 2.5% po 2.9% w lipcu), oraz brak zmian dynamiki w inflacji bazowej na poziomie 3.2% r/r (bez cen żywności i energii). Przed odczytem kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) tracą nieznacznie, 0.2% i zdołały odrobić część strat po spadkowym ruchu z nocy, gdy indeks testował okolice 18500 punktów.

Biorąc pod uwagę aktualne nastroje rynku (strach przed spowolnieniem gospodarki i rynkiem pracy oraz Fed wciąż 'tkwiący' na rekordowo wysokim poziomie stóp), odczyt może zostać zinterpretowany negatywnie, zarówno gdy dane okażą się wyższe (nakładając presję na bardziej zachowawcze stanowisko Fedu, mimo słabości rynku pracy), jak i w scenariuszu inflacji słabszej od prognoz (mogącej zostać zinterpretowaną jako kolejny 'dowód' na słabnącą gospodarkę.

Co więcej, reakcja na CPI może w pewnym sensie 'pokazać' pozycjonowanie dużych inwestorów i funduszy, którzy będą chcieli wykorzystać wyższą płynność rynku, potencjalnie wskazując dalszy ruch na US100 . Spadek poniżej 18500 może zwiastować kolejny impuls spadkowy i czasową słabość Wall Street. Z drugiej strony wzrost powyżej 19000 punktów, może sugerować na siłę po stronie optymistów i 'wyprzedanie' na indeksach.

Inwestorzy mogą pozytywnie zinterpretować niższe ceny paliw w USA, zwłaszcza jeśli żaden z komponentów CPI nie wskaże istotnego spadku dynamiki cen w kluczowych gałęziach gospodarki, co mogłoby sugerować poważnie słabnący popyt.

US100 (interwał D1, M5)

Na szerszym, dziennym interwale widzimy, że kontrakty na Nasdaq 100 (US100) powstrzymały spadki na poziomie EMA200 (czerwona linia), jednak niepokojący jest fakt, że średnia ta jest testowana około miesiąc po tym, jak indeks osunął się poniżej niej, na początku sierpnia. Spadek poniżej 18550 (23.6 Fibo) i przede wszystkim 18440 punktów może być odbierany jako potencjalny sygnał do odwrócenia trendu i wywołać większą niepewność. W scenariuszu głębszej korekty istotny poziom wsparcia to okolice 16700 i 17000 punktów gdzie widzimy istotne reakcje cenowe i 38.2 zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej z 2022 roku. Patrząc na ostatnie impulsy spadkowe, widzimy, że większość z nich przynosiła spadek o ok. 3000 punktów, co w obecnej, hipotetycznej sytuacji implikowałoby test okolic 17000 punktów. Kluczowy poziom średnioterminowego oporu dla byków to aktualnie okolice 20000 punktów oraz średnia EM100, w okolicach 19200.

Źródło: xStation5

Na krótkim interwale 5-minutowym widzimy, że cena wybiła się powyżej trzech średnich kroczących (EMA 200,100 i 50), jak i 23.6 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej z 9 września. Kluczowy krótkoterminowy opór widzimy w okolicach 18860 punktów.

Źródło: xStation5