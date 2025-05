Wykres Dnia - US100 (13.05.2025)

Nasdaq 100 spadł o 0,5% do 20 824 punktów we wtorek, ochładzając się po poniedziałkowym gwałtownym wzroście o 4,4%. Inwestorzy będą czekać na dane inflacyjne i więcej informacji odnośnie zawieszenie broni w handlu między USA a Chinami.

Optymizm związany z zawieszeniem broni w handlu słabnie po poniedziałkowych wzrostach

Inwestorzy przyjęli bardziej ostrożne stanowisko wobec 90-dniowego porozumienia o obniżce ceł, które zmniejsza amerykańskie cła na chińskie importy do 30% z 145%, a chińskie cła na amerykańskie towary do 10% z 125%. Choć stanowi to znaczący postęp, obawy budzą brak szczegółów i potencjał przyszłej zmienności.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) za kwiecień zostanie opublikowany dzisiaj, oferując pierwsze spojrzenie na to, jak cła Trumpa wpłynęły na inflację. Oczekuje się, że odczyt pokaże utrzymującą się presję cenową i może znacząco wpłynąć na decyzje Fed dotyczące stóp procentowych.

Perspektywa recesji poprawia się, a rynki resetują oczekiwania

Goldman Sachs obniżył swoją prognozę recesji do 35% z 45%, podczas gdy rynki predykcyjne pokazują spadek prawdopodobieństwa recesji do 40% z 52% w ubiegłym tygodniu. Harmonogram obniżek stóp procentowych przez Fed również się przesunął, z pierwszą redukcją przewidywaną obecnie we wrześniu zamiast w lipcu.

US100 (D1)

Nasdaq 100, reprezentowany przez US100, jest obecnie notowany w okolicach poziomu zniesienia Fibonacciego 78,6% - kluczowej strefy, która może działać jako opór. Byki będą dążyć do ponownego testu poprzednich szczytów, podczas gdy niedźwiedzie mogą celować w cofnięcie w kierunku 200- i 100-dniowych średnich kroczących SMA, z poziomem zniesienia 61,8% jako kolejnym potencjalnym celem spadkowym.

Wskaźnik RSI znajduje się w byczej dywergencji i zbliża się do strefy wykupienia, sugerując, że momentum nadal wspiera trend wzrostowy, ale wymaga ostrożności. Jednocześnie MACD nadal się rozszerza po byczym skrzyżowaniu, wskazując na utrzymujące się bycze momentum. Źródło: xStation