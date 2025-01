Wykres dnia: US100 (27.01.2025)

Początek nowego tygodnia na rynkach finansowych rozpoczyna się od gwałtownych przecen indeksu US100 wobec możliwych zmian układu sił w dynamicznie rozwijającej się branży sztucznej inteligencji. Nasdaq, jako indeks skupiający w swojej strukturze najważniejsze spółki technologiczne świata traci obecnie 3% po tym jak chińska firma DeepSeek udostępniła publicznie dostęp do swojego modelu sztucznej inteligencji DeepSeek V3.

Spółka DeepSeek deklaruje, że przeznaczyła na szkolenie nowe modelu AI ok. 6 milionów dolarów i zajęło jej to kilka miesięcy, co stanowi zaledwie ułamek kwoty i czasu, który konkurencja z USA musiała poświęcić, aby wytrenować obecne modele sztucznej inteligencji głównych konglomeratów technologicznych. Informacje te spowodowały, że część inwestorów zaczęła podważać zasadność dotychczasowych, ogromnych nakładów inwestycyjnych na rozwój technologii AI, która w tym samym czasie i mimo dotychczasowych przekonań o zastoju w tej dziedzinie chińskiej konkurencji była rozwijana dużo taniej i wydaje się, że podobnie efektywnie. Źródło: DeepSeek

Skala spadków na indeksie US100 jest dzisiaj naprawdę pokaźna i wynosi aż 3%. Zasięg spadków pozwolił obecnie na przebicie się poniżej 50- dniowej EMA (niebieska krzywa na wykresie). Z technicznego punktu widzenia indeks ten cały czas jednak znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Źródło: xStation