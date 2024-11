Wykres dnia - US100 (30.10.2024)

Alphabet przedstawił 15% wzrost przychodów r/r, które wzrosły do 88,27 mld USD i zysk na akcję powyżej prognoz (2,12 USD vs 1,84 USD prognoz). Zysk operacyjny wzrósł o 28% r/r, a przychody Google Cloud o 35% r/r. Marża operacyjna okazała się rekordowa i wyniosła 32%. Spółka wskazała, że przyszłoroczny CAPEX będzie wyższy, niż ten w 2024 roku (co wydaje się pozytywnym sygnałem dla spółek z branży AI hardware)