Wykres dnia - US500 (12.03.2025)

Indeksy na Wall Street notują niewielkie wzrosty przed publikacją danych CPI z USA, za luty, które poznamy dziś o 13:30. Wydaje się, że inwestorzy liczą na to, że odczyt przyniesie rynkowi ulgę w postaci danych nieznacznie niższych, lub zgodnych z prognozą. Patrząc na najnowsze dane o pozycjonowaniu dealerów na rynkach opcji na S&P 500 widzimy, że od wczoraj presja na dalszą wyprzedaż aktywów w tej grupie wzrosła, a gamma (GEX), choć pozostaje ujemna - wzrosła, co może oznaczać, że presja spadkowa na Wall Street zaczyna się stabilizować - optymistyczny raport CPI może okazać się 'wyzwalaczem' odbicia po ostatniej serii spadków w USA.

13:30, USA, inflacja CPI za luty: oczekiwane 2,9% r/r vs 3% poprzednio (0,3% m/m vs 0,5% poprzednio)

Bazowa CPI: 3,2% vs 3,3% poprzednio (0,3% m/m vs 0,4% poprzednio)

Niemniej jednak, wydaje się, że przynajmniej do momentu publikacji CPI sentyment na rynku w USA pozostaje stłumiony, ponieważ inwestorzy będą zmuszeni kalkulować ryzyko ew. rozczarowania. przede wszystkim, ostatnie publikacje CPI i PPI za styczeń pokazały wzrost inflacji, którego nie potwierdził odczyt PCE. Niemniej jednak z ostatnich danych wynika, że oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych wzrosły, co może wskazywać, że lutowa CPI może wypaść powyżej prognoz. Taki scenariusz wydaje się najbardziej 'ryzykowny' z punktu widzenia aktualnych sentymentów rynku akcji i dynamiki oczekiwań co do polityki Rezerwy Federalnej, gdzie inwestorzy wciąż mają apetyt na obniżkę stóp w maju - zwłaszcza po ostatnich rozczarowujących danych o konsumpcji i mieszanych odczytach ISM z przemysłu i usług.

US500 (interwał D1)

Kontrakt na S&P 500 (US500) notuje niewielkie odbicie z ostatnich minimów i zdołał odbić względem 23.6 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej z 2022 roku. Pierwszym, istotnym oporem są okolice 5800 punktów, gdzie przebiega 200-sesyjnja średnia EMA200 (czerwona linia).

Źródło: xStation5