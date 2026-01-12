Wykres dnia - USDIDX (12.01.2026) Afera wokół FED 🏛️

Polityczna wojna o Fed uderza w wiarygodność amerykańskich instytucji, a pierwszą ofiarą staje się dolar. Śledztwo prokuratorów wobec Jerome’a Powella i groźba aktu oskarżenia za rzekomo wprowadzające w błąd zeznania w sprawie kosztownej renowacji budynków Fedu to w praktyce próba zastraszenia banku centralnego, która podkopuje zaufanie do niezależności polityki pieniężnej USA. Sam Powell mówi wprost, że to pretekst, a stawką jest to, czy stopy będą ustalane na podstawie danych, czy politycznych nacisków prezydenta, co dla inwestorów brzmi jak czerwony alarm. Nic dziwnego, że kapitał ucieka w stronę „bezpiecznych przystani”: złoto bije rekordy, frank się umacnia, a dolar osuwa się po ostatnim rajdzie. Dla rynku FX to sygnał, że premia za stabilność instytucjonalną USA właśnie została nadgryziona polityką wymierzoną w szefa Fedu.

Statement from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell - Federal Reserve Board - oficjalne oświadczenie Prezesa Powella mogą Państwo znaleźć tutaj.

Kontekst fundamentalny tylko wzmacnia presję na dolara. Z jednej strony gospodarka wciąż wykazuje oznaki relatywnej siły – zatrudnienie w sektorze pozarolniczym stabilizuje się, bezrobocie lekko spada, a reguła Sahm nie krzyczy już o recesji, więc Fed nie ma pilnej potrzeby dalszych cięć stóp. Z drugiej, Biały Dom próbuje obejść bank centralny: pomysły w stylu skupu 200 mld USD MBS przez Fannie i Freddie czy ograniczenie prowizji na kartach kredytowych do 10% to de facto quasi-QE i ingerencja fiskalno-polityczna w obszary, które tradycyjnie należały do Fedu. Rynek widzi więc mieszankę: twardszą ścieżkę stóp, rosnące oczekiwania inflacyjne oraz coraz bardziej „kreatywną” politykę przedwyborczą Trumpa – od agresji wobec Powella i Lisy Cook po szukanie militarnych i fiskalnych „zwycięstw” przed głosowaniem. W takim środowisku dolar przestaje być oczywistym królem G10, bo inwestorzy zaczynają wyceniać nie tylko stopy i dane, ale też ryzyko, że polityka zacznie sterować bankiem centralnym jak kolejnym resortem.

Indeks dolara USDIDX na początku tygodnia osuwa się poniżej 100-dniowej EMA (fioletowa krzywa na wykresie) i obecnei testuje obszar 50-dniowej EMA (niebieska krzywa na wykresie). Do momentu aż indeks nie wróci powyżej piątkowe maksima, technicznie na wykresie przeważać będzie trend spadkowy. RSI dla 14 dniowej średniej wraca w rejony 54 punktów. Źródło: xStation