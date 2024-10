Wykres dnia - USDIDX (25.09.2024)

Dolar znajduje się pod ciągłą presją spadkową od czasu gołębiej decyzji Fed w zeszłym tygodniu. Dziś obserwujemy ponowny test kluczowego poziomu wsparcia na 100,0000 pkt. Wczoraj spadek wyniósł około 0,40-0,50%, a dziś cena nieznacznie odbija, choć na początku dnia nastąpił krótki spadek poniżej bariery 100 punktów.

Kolejne i ostatnie istotne wsparcie dla dolara znajduje się na poziomie 99,5000, który wyznacza najniższy poziom osiągnięty w ciągu ostatnich trzech lat. Prawdopodobnym katalizatorem kolejnego ruchu będzie zestaw raportów z rynku pracy w przyszłym tygodniu. Jednak możliwe jest również, że doświadczymy większej zmienności podczas czwartkowego przemówienia Powella i piątkowej publikacji PCE.

USD TWI

Dolar znajduje się obecnie w strefie bliskiej przewartościowania, patrząc na dane historyczne w porównaniu do innych walut. Mimo, że ostatnie spadki doprowadziły do lekkiego odreagowania, nadal istnieje spora przestrzeń do kontynuacji tego trendu w dłuższej perspektywie.

Z drugiej strony, patrząc na odchylenie standardowe obliczone dla ostatnich 500 dni, obecne poziomy są bliskie wyprzedania, co sugeruje potencjalne odbicie. Należy jednak pamiętać, że jest to perspektywa krótkoterminowa.