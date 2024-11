Wykres dnia: USDIDX (25.11.2024)

Początek nowego tygodnia handlu na rynku Forex przynosi zatrzymanie byczej fali wzrostowej, która napędzała dolara amerykańskiego w ciagu ostatnich 2 miesięcy. Handel na indeksie dolara (USDIDX) oraz poszczególnych parach walutowych powiązanych z USD otworzył się od niedźwiedziej luki spadkowej, wywołanej podaną w weekend informacją o wyborze przez Donalda Trumpa Scotta Bessenta na szefa amerykańskiego Departamentu Skarbu.

W swoim pierwszym wywiadzie po wyborze Bessent powiedział, że jego priorytetem będzie realizacja różnych obietnic Trumpa dotyczących obniżek podatkowych, wprowadzenie taryf i cięcie wydatków również będzie przedmiotem zainteresowania, podobnie jak utrzymanie statusu dolara jako światowej waluty rezerwowej.

Rynek swoją uwagę skupia dzisiaj przede wszystkich na cięciach podatkowych. Bessent, który postrzegany jako osoba znająca się na rynkach w związku, że sam jest zarządzającym w funduszu Key Square Group ma według komentatorów politycznych opowiadać się za mniejszymi wydatkami i bardziej stopniowymi taryfami, co teoretycznie zmniejsza wcześniejsze obawy nasilające presję inflacyjną. Niższa presja, to niższe prognozy dotyczące wolnych obniżek stóp procentowych, co wywołuje dzisiaj spadki notowań waluty rezerwowej świata.

Dolar amerykański w stosunku do koszyka innych walut wybił się powyżej górnego zakresu przedziału notowań obserwowanych od 2022 roku i mimo dzisiejszego, blisko 0,5% spadku pozostaje na najwyższych poziomach od października 2023 roku. Źródło: xStation