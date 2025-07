Wykres dnia - USDIDX (29.07.2025)

Dolar amerykański notuje drugą mocną sesję wzrostową z rzędu. Indeks USDIDX zyskuje dzisiaj 0,20% do 98,560 punktów i jest ponownie najmocniejszą walutą G10. EURUSD traci 0,20%.

Wczorajszy wzrost o 1,10% był głównie spowodowany ogłoszeniem wstępnej umowy handlowej między USA a UE. Porozumienie usunęło niepewność związaną z cłami w krótkim terminie i zwiększyło apetyt na ryzyko, szczególnie na aktywa amerykańskie, wspierając szerokie umocnienie dolara. UE zgodziła się na 15% stawkę celną na kluczowy eksport, taki jak samochody i leki, a także zobowiązała się do zakupu amerykańskiej energii o wartości 750 miliardów dolarów i zainwestowania 600 miliardów dolarów w amerykański przemysł. Porozumienie faworyzuje gospodarkę USA, a europejscy przywódcy spotkali się z ostrą krytyką w swoich krajach — umowę określono jako ekonomicznie szkodliwą i politycznie uległą. Ograniczone pole do dalszego luzowania polityki monetarnej w strefie euro oraz ostatnia pauza EBC dodatkowo osłabiają zdolność euro do odbicia.

Dziś rynki koncentrują się na nadchodzących danych makro z USA i decyzji Fed. Mimo że wczorajszy optymizm wzmocnił dolara, inwestorzy wyczekują teraz środowej decyzji Fed w sprawie stóp procentowych, raportu ADP o zatrudnieniu w sektorze prywatnym oraz piątkowych danych NFP. Publikacje te będą kluczowe dla oczekiwań dotyczących możliwych cięć stóp procentowych jeszcze w 2025 roku, szczególnie w obliczu narastających napięć między prezydentem USA, Donaldem Trumpem oraz przewodniczącym Fed, Jerome Powellem.

Patrząc z perspektywy technicznej, USDIDX notuje odbicie z ważnego poziomu wsparcia. Obecnie najważniejszą strefą do pokonania przez byki jest linia oporu powyżej 98,700 punktów.