Wykres dnia: USDJPY (01.07.2025)

Dolar amerykański jest wyjątkowo słaby, notując najgorszy półroczny wynik od 1973 roku – od początku 2025 roku stracił już około 10% wartości względem głównych walut. Głównymi przyczynami tej słabości są nieprzewidywalna polityka gospodarcza i handlowa Donalda Trumpa, rosnące obawy o wzrost zadłużenia publicznego USA oraz coraz większa presja na Rezerwę Federalną, by szybko obniżyła stopy procentowe. Inwestorzy coraz częściej zakładają, że Fed zacznie luzować politykę pieniężną już we wrześniu, co dodatkowo osłabia atrakcyjność dolara, a do końca roku stopy mają spaść łącznie o 75 punktów bazowych (70,36% szans wycenianych przez rynek swapów).

Źródło: CME FED

W efekcie euro umocniło się wobec dolara o niemal 14% w pierwszej połowie roku, a dolar stracił też względem innych głównych walut, jak frank szwajcarski czy jen.

Tak silny spadek wartości dolara odzwierciedla głęboką utratę zaufania inwestorów do amerykańskiej polityki gospodarczej.

Jen japoński korzysta na zapaści dolara, a walutę Japonii dzisiaj dodatkowo wspiera wyższy odczyt danych Tankan dla przemysłu, które wskazują, że aktywność w sektorze przemysłowym niż zakładano (13 pkt vs oczekiwane 10 pkt).

Para USDJPY przedłuża dzisiaj długoterminowy trend wzrostowy i schodzi w rejony wielokrotnych minimów blisko 142.035, które stanowią ważną barierę wsparcia. Para traci dzisiaj blisko 0,8%.

Źródło: xStation