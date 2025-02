Wykres dnia - USDJPY (07.02.2025)

Jen japoński umacnia się czwarty tydzień z rzędu względem dolara amerykańskiego (USDJPY: 151,8) po tym jak mocne dane gospodarcze i wyraźny powrót jastrzębiej retoryki BOJ zwiększyły oczekiwania względem dalszego podnoszenia stóp procentowych w Japonii. Para walutowa osiągnęła poziom 150,96 we wczesnych godzinach handlu (najniższy od 10. grudnia 2024), a jen zamyka tydzień aprecjonując o 2,1% względem dolara (najwięcej od listopada 2024).

Oznaki ożywienia gospodarczego

Wydatki gospodarstw domowych w grudniu wzrosły o 2,7% rok do roku, znacznie przekraczając oczekiwany wzrost o 0,5% i oznaczając pierwszy wzrost od pięciu miesięcy. Silne dane dotyczące wydatków, w połączeniu ze wzrostem realnych płac o 0,6% w grudniu, wzmacniają dowody na to, że ożywienie gospodarcze Japonii nabiera tempa, choć urzędnicy pozostają ostrożni w ogłaszaniu definitywnego odwrócenia trendu konsumpcyjnego. W najbliższych miesiącach spodziewany jest również skokowy wzrost płac, który dodatkowo wspiera dalsze zacieśnianie polityki monetarnej.

Ścieżka polityki monetarnej

Rynki wyceniają 80% prawdopodobieństwa kolejnej podwyżki stóp procentowych przez BOJ do lipca, z niemal pewnym ruchem do września. Oczekiwania rozgrzewa Naoki Tamura, sugerujących, że stopy powinny osiągnąć co najmniej 1% do marca 2026 roku. To znacząca zmiana w porównaniu do historycznej podwyżki do 0,50% w styczniu – najwyższego poziomu od 17 lat.

Ostrzeżenie MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wezwał do zachowania czujności wobec potencjalnych efektów ubocznych rosnącej zmienności rynkowej na warunki płynnościowe japońskich instytucji finansowych. Szczególne obawy budzi wpływ podwyżek stóp procentowych na koszty obsługi długu publicznego, które według prognoz mogą się podwoić do 2030 roku, oraz możliwy wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw.

Perspektywy strategów

Choć tempo umacniania się jena jest znaczące, analitycy Barclays sugerują ograniczony potencjał dla utrzymujących się dużych spadków USDJPY, wskazując na trwający odpływ kapitału z Japonii i ujemne realne stopy procentowe jako trwałe przeszkody. Jednak nadchodzące wiosenne negocjacje płacowe, które prawdopodobnie przyniosą kolejny 5% wzrost wynagrodzeń, mogą utrzymać jastrzębi kurs BOJ i wspierać dalsze umacnianie się jena.

USDJPY (interwał D1)

USDJPY handluje powyżej poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego, który będzie pełnił rolę wsparcia i historycznie okazał się skuteczny. Poziom ten pokrywa się również z 200-dniową średnią kroczącą (SMA) na poziomie 152. Aby odzyskać impet wzrostowy, kluczowy będzie poziom 23,6% zniesienia Fibonacciego, zbieżny z 100-dniową SMA. Kontynuacja trendu spadkowego może doprowadzić do ponownego testu poziomu 50% zniesienia Fibonacciego, który wcześniej wywoływał odwrócenia. Wskaźnik RSI znajduje się w dywergencji niedźwiedziej i zbliża się do strefy wyprzedania, podczas gdy MACD nadal rozszerza się w trendzie spadkowym.