Wykres dnia - USDJPY (09.07.2025)

Para USDJPY kontynuuje wzrosty i wybija opór w postaci strefy między 146,5 a poziomem 147. Obecnie znajduje się najwyżej od drugiej połowy czerwca. W ostatnim czasie wyraźnie zmienia się perspektywa trajektorii dla pary, która zaliczyła ogromny spadek od maksimów osiągniętych na jesień 2024 roku. Wybicie ostatniego oporu może świadczyć o chęci kontynuacji wzrostów i dojścia do okolic poziomu 150, gdzie znajduje się zniesienie 50.0 ostatniej fali spadkowej oraz średnia 200 okresowa. Co stoi za słabością jena w ostatnim czasie?

Bank Japonii miał znajdować się na trajektorii podnoszenia stóp procentowych w tym roku, ale ostatnia podwyżka miała miejsce w lutym tego roku. Niemniej Bank Japonii i tak jest ekstremalnie jastrzębi w porównaniu do ostatnich kilkunastu lat, biorąc pod uwagę najwyższy poziom stóp procentowych od 2008 roku oraz redukcję skupu obligacji, która kontynuowana jest od 2024 roku. Co ciekawe, BoJ nie decyduje się na podwyżki, pomimo utrzymywania wysokiej inflacji, która znalazła się na poziomie 3,5% w maju (spadek z 3,6% w kwietniu). Co ciekawe, Japonia doświadcza w ostatnim czasie mocnego wzrostu cen żywności. Ceny ryżu wzrosła o ponad 100% w maju, co jest dużym problemem dla mniej zamożnej części społeczeństwa. Problemem nad którym stoi obecnie Bank Japonii jest wzrost gospodarczy, a w zasadzie jego skurczenie, który w pierwszym kwartale wyniósł -0,2% w tempie annualizowanym, choć oczekiwano gorszego odczytu na poziomie -0,7%.

Wzrost gospodarczy jest z kolei zagrożony mocniej ze względu na wojnę handlową. Donald Trump proponuje stawkę celną na wszystkie japońskie produkty na poziomie 25%, co jest nie do zaakceptowania przez kraj nastawiony głównie na eksport. Już wcześniej dużym problemem były stawki celne na samochody na poziomie 25%. Analitycy UBS ostrzegają, że cła mogą w tym roku zmniejszyć PKB Japonii o 0,8% punktu procentowego, a w najgorszym scenariuszu o blisko 2 punkty procentowe.

Pogorszenie perspektyw Japonii prowadzi do zmiany nastawienia inwestorów na rynku, który mogą powracać do wykorzystywania strategii carry trade. W ostatnim czasie zmniejsza się liczba longów z ekstremalnie wysokich i jednocześnie rośnie ilość pozycji krótkich. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Jeśli doszłoby do wybicia oporu przy zniesieniu 38.2 oraz przy górnej granicy wzrostowego kanału trendowego, celem byłby okolice poziomu 150. Jednocześnie utrzymanie oporu i wzrost popytu na jena mógłby się skończyć ponownym spadkiem w okolice dolnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego. Źródło: xStation5