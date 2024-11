Wykres dnia - USDJPY (14.11.2024)

Dolar amerykański przedłuża byczy trend, umacniając się praktycznie na każdej możliwej parze walutowej. w relacji z jenem, para USDJPY dotarła do poziomów, przy których Japonia decydowała się wcześniej w tym roku na interwencje walutowe.

Biorąc pod uwagę spore ryzyko dotyczące pobudzenia inflacji w przyszłym roku przez Donalda Trumpa oraz ryzyko dotyczące nadmiernego zadłużenia, rentowności obligacji pozostają na podwyższonym poziomie, co przynajmniej na ten moment służy amerykańskiemu dolarowi.

Innym czynnikiem, który napędza wzrosty na parze USDJPY jest polityka monetarna w Japonii. Na ten moment analitycy oczekują, że BOJ pozostanie bezczynny i będzie kontynuował ocenę warunków na kolejnym posiedzeniu w grudniu. Na ten moment oczekuje się, że BOJ podniesie swoją docelową stopę procentową o 25 punktów bazowych do 0,50% na styczniowym posiedzeniu, a następnie dokona dwóch kolejnych podwyżek o 25 pb, w kwietniu i lipcu, podnosząc ją do poziomu 1,0%.

Pamiętajmy, że w średnim terminie zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach zapewni dodatkowy impuls inflacyjny dla gospodarki Japonii poprzez podniesienie kosztów importu. W przypadku Banku Japonii wywoła to obawy o ryzyko przekroczenia przez inflację celu 2%, co będzie zachęcało do podnoszenia kosztu pieniądza w Japonii.

Para USDJPY przebija psychologiczną barierę 156 jenów za dolara po raz pierwszy od lipca tego roku. Trwałe przebicie tej strefy może otworzyć drogę do dalszych ruchów w górę w kierunku strefy 157/158, gdzie w przeszłości stanowiły one ważną strefę kontrolną stron popytu i podaży. Najważniejszym wsparciem pozostaje obecnie ostatnio wybity, lokalny szczyt w strefie 154,600 oraz lokalny dołek blisko 151,300.

Źródło: xStation