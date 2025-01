Wykres dnia - USDJPY (15.01.2025)

Jen japoński zyskuje po tym, jak komentarze prezesa BOJ Uedy wzmocniły oczekiwania rynkowe co do zbliżającej się zmiany polityki monetarnej, prowadząc do umocnieania się waluty obliczu rosnącego prawdopodobieństwa podwyżki stóp.

Kluczowe Dane Rynkowe:

Obecny Kurs: ¥157.426.78 (-0,3%)

Prawdopodobieństwo Podwyżki Stóp: 74% (styczeń), 89% (marzec)

Rentowność 2-letnich JGB: 0,7% (najwyższa od 2008 roku)

Perspektywy Polityki BOJ

Ostatnie wypowiedzi prezesa Kazuo Uedy nasiliły spekulacje dotyczące potencjalnej podwyżki stóp na przyszłotygodniowym posiedzeniu (23-24 stycznia). Prezes podkreślił obiecujące rozmowy płacowe z początku roku oraz niedawne spotkania z dyrektorami oddziałów, co stanowi znaczącą zmianę w strategii komunikacji. Komentarze te następują po podobnych, zorientowanych na przyszłość wypowiedziach wiceprezesa Himino, sugerując zwiększoną koordynację polityki.

Kontrakty overnight index swap wskazują obecnie na 74% prawdopodobieństwo podwyżki stóp w tym miesiącu, wzrost z 60% notowanych wcześniej tego dnia, odzwierciedlając rosnące przekonanie rynku. Źródło: Bloomberg Financial L

Dynamika Rentowności

Japońskie obligacje skarbowe znalazły się pod presją sprzedażową, przy czym rentowność 2-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od 2008 roku (0,7%), a rentowność 30-letnich obligacji dotarła do nowego szczytu od 2009 roku. Operacja rinban BOJ odnotowała zwiększoną sprzedaż, dodatkowo wywierając presję na kontrakty futures JGB.

Krzywa Rentowności Obligacji Japonii Źródło: Bloomberg Financial LP

Pozycjonowanie Rynku

Stratedzy walutowi, w tym Rodrigo Catril z NAB, sugerują, że sprzedaż USD/JPY wydaje się atrakcyjna powyżej poziomu ¥157, z oczekiwanym zakresem handlu w perspektywie krótkoterminowej ¥150-158, uzależnionym od utrzymania rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich poniżej 5%. Uwaga rynku przenosi się teraz na nadchodzące dane o inflacji w USA i potencjalne implikacje polityczne dla obu gospodarek.

Stanowisko Rządu

Minister Finansów Katsunobu Kato ponownie potwierdził gotowość rządu do przeciwdziałania nadmiernym wahaniom kursu walutowego, szczególnie tym napędzanym przez spekulantów, podkreślając jednocześnie ścisłą współpracę z BOJ w zakresie osiągania celów stabilności cenowej i zakończenia deflacji.

USDJPY (Interwał D1)

USDJPY wszedł w krytyczną strefę związaną z wcześniejszymi interwencjami walutowymi. Po dzisiejszych komentarzach para spadła poniżej 15-dniowej EMA i nieznacznie poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego 78,6% z ruchu spadkowego. Dla niedźwiedzi kluczowe cele obejmują 30-dniową EMA i 50-dniową EMA, a następnie poziom zniesienia Fibonacciego 23,6% z ruchu wzrostowego na poziomie 154,272. Wskaźnik RSI sygnalizuje niedźwiedzią dywergencję, sugerując słabnące momentum wzrostowe, podczas gdy MACD potwierdza niedźwiedzi sentyment. Źródło: xStation