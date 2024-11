Wykres dnia - USDJPY (20.11.2024)

Jena japoński jest dzisiaj jedną z najsłabszych walut G10. JPY traci do pozostałych głównych walut między 0,50-0,70%, a niepewność co do japońskiej waluty ponownie powraca.

W ostatnich tygodniach skuteczność werbalnych interwencji japońskich dyplomatów zaczęła spadać. Obecnie wypowiedzi wiodących polityków praktycznie nie mają już wpływu na kurs, a sentyment z pierwszej połowy 2024 roku powrócił na rynek. Za przykład może posłużyć nam reakcja rynku na komentarze japońskiego ministra finansów Kato, która we wtorek była znacznie mniejsza niż w piątek. Jeśli werbalne interwencje przestaną mieć pożądany wpływ, może to wymagać bardziej namacalnych działań ze strony Ministerstwa Finansów, aby uzyskać pożądany efekt na JPY.

Para walutowa USDJPY powróciła powyżej 155,5000 w ciągu dzisiejszego dnia i zyskuje już 0,70%. Presja sprzedażowa może być dodatkowo wspierana przez wczorajszą eskalację konfliktu w Europie, pomiędzy Rosją i Ukrainą oraz ryzyko bombardowań Ukrainy w dniu dzisiejszym. W efekcie ryzyko geopolityczne wzrosło, doprowadzając do umocnienia USD oraz odpływu kapitału od pozostałych rynków. Do presji wzrostowej na USDJPY w ostatnich tygodniach dokładają się także wyniki wyborów w USA. Niezwykle mocny dolar odegrał tutaj dużą rolę. Co więcej, ryzyko pivotu USA w stronę polityki protekcjonistycznej może wpłynąć na międzynarodowy handel, w tym eksport z Japonii. Wszystkie zewnętrzne oraz wewnętrzne czynniki nakładają się na siebie, powiększając przecenę na japońskiej walucie.

