Wykres Dnia - USDJPY (23.05.2025)

Dolar amerykański osłabił się względem jena japońskiego, a para USD/JPY spadła o 0,5% do poziomu 143,45, ponieważ inflacja bazowa w Japonii wzrosła gwałtownie do 3,5% w kwietniu - to najszybsze tempo roczne od ponad dwóch lat - podczas gdy narastające presje taryfowe ze strony USA nadal obciążają japońską gospodarkę zależną od eksportu.

Wzrost inflacji pobudza oczekiwania na podwyżkę stóp

Japoński bazowy wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł do 3,5% w ujęciu rocznym w kwietniu, przekraczając prognozy rynkowe na poziomie 3,4% i przyspieszając w stosunku do marcowych 3,2%. To najwyższy odczyt od stycznia 2023 roku, kiedy wynosił 4,2%, i utrzymuje inflację znacznie powyżej 2% celu Banku Japonii przez ponad trzy lata. Podstawowy wskaźnik inflacji, uważnie obserwowany przez BOJ, wzrósł do 3,0% z marcowych 2,9%.

Inflacja żywności była głównym motorem wzrostu, przyspieszając do 7,0% z 6,2%, gdy przedsiębiorstwa wprowadziły podwyżki cen na początku nowego roku fiskalnego Japonii. Ceny ryżu wzrosły skokowo o 98,6% rok do roku, podczas gdy czekolada podrożała o 31%. Rynki wyceniają teraz zwiększone prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez BOJ już w lipcu, przy czym analitycy ING prognozują wzrost o 25 punktów bazowych przed przedłużoną pauzą z powodu niepewności handlowej.

Narastają presje wojny handlowej

Silniejsze dane inflacyjne pojawiają się w momencie, gdy Japonia stoi w obliczu rosnącej presji ze strony taryf administracji Trumpa, w tym 25% na samochody. Główny negocjator handlowy Japonii, Ryosei Akazawa, prowadzi intensywne rozmowy z urzędnikami amerykańskimi, a czwarta runda zaplanowana jest na 30 maja po weekendowych spotkaniach.

Groźba taryf zmusza japońskie firmy, takie jak producent części samochodowych Kyowa Industrial, do ponownego przemyślenia modeli biznesowych funkcjonujących od dziesięcioleci. Dywersyfikacja tej 78-letniej firmy w kierunku urządzeń medycznych została utrudniona przez taryfy, które dotyczą również sprzętu medycznego, co ilustruje szeroki zakres barier handlowych wpływających na japońską bazę produkcyjną.

Rynek JGB pod presją

Dodając do zmienności jena, japoński rynek obligacji rządowych doświadczył znacznego testu w tym tygodniu, gdy rentowności super-długoterminowe osiągnęły rekordowe poziomy. Rentowność 30-letnich JGB wzrosła do 3,175%, blisko swojego historycznego maksimum 3,185%, podczas gdy rentowność 40-letnia osiągnęła rekordowe 3,675% w czwartek. Słaba aukcja 20-letnich obligacji podkreśliła malejący apetyt rynkowy na japoński dług w obliczu obaw fiskalnych i rosnących oczekiwań inflacyjnych.

USDJPY (D1)

Para USDJPY notowana jest poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego 23,6%. Para pozostaje w trendzie spadkowym po przetestowaniu 100-dniowej średniej wykładniczej. RSI wykazuje niedźwiedzią dywergencję, tworząc niższe szczyty, podczas gdy MACD się poszerzył po niedźwiedzim sygnale.