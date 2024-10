Wykres dnia - USDJPY (24.09.2024)

Najnowsze dane ekonomiczne z Japonii przedstawiają mieszany obraz rynku. PMI dla sektora wytwórczego dalej spada, a PMI dla sektora usług rośnie. Ta rozbieżność gospodarcza w połączeniu z ostrożną postawą Banku Japonii tworzy złożone środowisko dla pary USDJPY, zwłaszcza w obliczu rosnących oczekiwań na szybsze obniżki stóp procentowych przez Fed w nadchodzącym roku.

Para USDJPY wykazała podatność na wahania podczas ostatnich sesji, ponieważ rozbieżność między politykami Fed i BoJ staje się bardziej wyraźna. Niedawna obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych przez Fed w połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej wywarła znaczną presję na dolara amerykańskiego. Tymczasem niechęć Banku Japonii do odejścia od swojej ultraluźnej polityki pieniężnej tworzy wyjątkową dynamikę dla jena, który znajduje się w pułapce krajowych obaw gospodarczych.

Inwestorzy powinni przygotować się na potencjalną zmienność w nadchodzących tygodniach, gdy rynki przetwarzają rozbieżne dane ekonomiczne i dostosowują się do zmieniających się oczekiwań dotyczących polityki banku centralnego. Przyszłe wskazówki i prognozy ekonomiczne BoJ będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania nastrojów rynkowych wobec jena. Japońscy eksporterzy, zwłaszcza ci z sektora produkcyjnego, prawdopodobnie będą bardzo wrażliwi na wahania kursu USDJPY i komentarze BoJ. Ciągły spadek w sektorze produkcyjnym jest szczególnie niepokojący, ponieważ wskaźnik PMI spadł do 49,6 we wrześniu, co oznacza trzeci miesiąc z rzędu w strefie recesji. Ten spadek stanowi ostry kontrast w stosunku do sektora usług, który nadal wykazuje odporność, osiągając wskaźnik PMI na poziomie 53,9.

Trwająca debata na temat japońskiego ożywienia gospodarczego i celów inflacyjnych prawdopodobnie nasili się, biorąc pod uwagę te mieszane wskaźniki ekonomiczne. Pomimo wyzwań w sektorze produkcyjnym istnieje cień nadziei, że silna konsumpcja prywatna, napędzana podwyżkami płac, może pomóc utrzymać wzrost gospodarczy i potencjalnie wpłynąć na decyzje polityczne BoJ w nadchodzących miesiącach.

Możliwość szybszych obniżek stóp procentowych przez Fed może wywrzeć dalszą presję spadkową na parę USDJPY, co potencjalnie przyniesie korzyści japońskim importerom i firmom o znacznym zadłużeniu denominowanym w USD. Jednak słabszy jen może również zwiększyć japoński eksport i zyski korporacyjne po repatriacji, potencjalnie wspierając indeks Nikkei. Niemniej jednak trwająca słabość gospodarcza, szczególnie w sektorze produkcyjnym, może nadal stwarzać przeciwności dla niektórych segmentów gospodarki japońskiej.

USDJPY (interwał D1)

USDJPY obecnie zbliża się do kluczowego oporu w ramach trendu spadkowego. Poziom ten działał jako silny opór dwukrotnie wcześniej, prowadząc do kontynuacji trendu spadkowego. Od początku sierpnia obserwowano niższe maksima i niższe dołki. Opór pokrywa się również z poziomem zniesienia 50% Fibonacciego, który stanowił silny opór pod koniec sierpnia. RSI ma tendencję wzrostową i wykazuje byczą dywergencję, podczas gdy MACD tworzy wyższe maksima i wyższe dołki, a ostatnie przecięcie wskazuje na sygnał kupna.