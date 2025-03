Wykres dnia - USDJPY (25.03.2025)

Jen japoński umocnił się lekko we wtorek, spychając USD/JPY z trzytygodniowego maksimum w pobliżu poziomu 151,00, po jastrzębich sygnałach z protokołu styczniowego posiedzenia Banku Japonii.

BoJ sygnalizuje dalsze podwyżki stóp

Protokół ze styczniowego posiedzenia BoJ ujawnił rosnącą pewność wśród decydentów, z kilkoma członkami omawiającymi warunki przyszłych podwyżek stóp, pomimo utrzymania stanowiska, że "akomodacyjne warunki finansowe zostaną zachowane". Jeden z członków zasugerował, że stopy powinny osiągnąć "około 1% w drugiej połowie roku fiskalnego 2025", podczas gdy dyrektor ds. rynków Sumitomo Mitsui przedstawił jeszcze bardziej jastrzębią prognozę, że stopy mogą ostatecznie osiągnąć 2% - poziom niewidziany od 1993 roku.

Odmienna polityka monetarna wspiera jena

Kontrast między tendencją zacieśniania polityki BoJ a prognozą Rezerwy Federalnej dotyczącą dwóch obniżek stóp w 2025 roku zapewnia fundamentalne wsparcie dla jena. Jednakże pozytywny globalny sentyment rynkowy, który został wzmocniony nadziejami na mniej dotkliwe amerykańskie cła, potencjalny pokój między Rosją a Ukrainą oraz chińskie bodźce gospodarcze działają pozytywnie na dolara.

Mieszane perspektywy gospodarcze

Oczekuje się, że przyszłotygodniowe badanie Tankan (1 kwietnia) pokaże spadek nastrojów biznesowych wśród producentów, a ekonomiści prognozują spadek głównego wskaźnika do +12 z +14 w grudniu. Gubernator Ueda zachowuje ostrożne podejście do wycofywania bodźców stymulujących, stwierdzając, że bank "wciąż potrzebuje czasu, aby rozważyć, co zrobić z posiadanymi ETF-ami", jednocześnie nie wykluczając możliwości sprzedaży obligacji rządowych w miarę stopniowego postępu normalizacji.

USDJPY (Interwał D1)

USDJPY jest obecnie notowany w pobliżu 50-dniowej EMA. Byki mogą celować w poziom zniesienia Fibonacciego 38,2%, a następnie poziom 151,6, gdzie zbiegają się 100-dniowa i 200-dniowa EMA. Niedźwiedzie, z drugiej strony, będą dążyć do ponownego testu poziomu zniesienia Fibonacciego 23,6%, który pokrywa się z 30-dniową EMA. RSI znajduje się w byczej dywergencji, tworząc wyższe minima, podczas gdy MACD poszerza się w byczej dywergencji.