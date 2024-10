Wykres dnia - USDJPY (27.09.2024)

Para USDJPY doświadczyła dziś znacznej zmienności w następstwie ważnych wydarzeń politycznych w Japonii i publikacji nowych danych gospodarczych. Były minister obrony Shigeru Ishiba wygrał konkurs na lidera Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP), dzięki czemu może zostać nowym premierem Japonii. Ta zmiana polityczna, w połączeniu z ostatnimi danymi o inflacji, stworzyła złożone i dynamiczne środowisko dla pary walutowej.

Zwycięstwo Ishiby nastąpiło po uważnie obserwowanym wyścigu, który zakończył się głosowaniem w dogrywce przeciwko ministrowi bezpieczeństwa gospodarczego Sanae Takaichi. 67-letni Ishiba, znany z gotowości do krytykowania własnej partii i skupienia się na rewitalizacji obszarów wiejskich, stoi teraz przed wyzwaniem poprawy wizerunku LDP przed przyszłorocznymi wyborami powszechnymi. Jego zwycięstwo spotkało się z mieszanymi reakcjami rynku, odzwierciedlającymi niepewność co do potencjalnych zmian w polityce pod jego przywództwem.

Rynki walutowe zareagowały dramatycznie na te wydarzenia. Początkowo, gdy wydawało się, że Takaichi może wygrać, para USDJPY wzrosła powyżej 146,00. Jednak wraz z rozprzestrzenianiem się wiadomości o ostatecznym zwycięstwie Ishiby, para odnotowała gwałtowne odwrócenie, spadając do około 143,80. Ta zmienność podkreśla wrażliwość rynku na potencjalne zmiany w polityce gospodarczej i monetarnej Japonii. Najnowszy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Tokio pokazał spadek inflacji. Wskaźnik CPI wzrósł we wrześniu o 2,2% rok do roku, w porównaniu ze wzrostem o 2,6% w sierpniu. Ta spadkowa tendencja inflacji może wpłynąć na decyzje Banku Japonii (BOJ) w zakresie polityki pieniężnej, które już teraz są pod obserwacją ze względu na zmianę przywództwa politycznego.

Program gospodarczy Ishiby, który obejmuje obietnice „pełnego wyjścia” z wysokich stóp inflacji w Japonii i osiągnięcia „wzrostu płac realnych”, będzie uważnie obserwowany przez uczestników rynku. Jego stanowisko w sprawie polityki pieniężnej i wszelkie potencjalne naciski na BOJ, aby dostosował swoją bardzo luźną politykę, mogą mieć znaczący wpływ na wartość jena. Przed przyszłym premierem stoją również szersze wyzwania gospodarcze i geopolityczne. Japońska gospodarka boryka się z rosnącymi kosztami utrzymania, które są potęgowane przez słabego jena. Ponadto Ishiba będzie musiał zarządzać kluczowymi relacjami Japonii ze Stanami Zjednoczonymi w obliczu rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem w Azji, w tym napięć z Chinami i Koreą Północną. Dla traderów i inwestorów kluczowymi czynnikami, które należy obserwować w nadchodzących tygodniach, będą wszelkie sygnały ze strony Ishiby dotyczące jego priorytetów gospodarczych, potencjalnych zmian w przywództwie lub polityce BOJ oraz tego, jak te czynniki mogą wpłynąć na trendy inflacyjne i wzrost płac w Japonii. Para USDJPY prawdopodobnie pozostanie wrażliwa na te wydarzenia, a także na wszelkie zmiany w oczekiwaniach dotyczących polityki amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

USDJPY (interwał D1)

USD/JPY przełamał kluczowy opór tylko po to, by ponownie wpaść w kanał trendu spadkowego. Poziom ten już dwukrotnie działał jako silny opór, prowadząc do kontynuacji trendu spadkowego. Od początku sierpnia obserwowane są niższe szczyty i niższe dołki. Opór pokrywa się również z 50% poziomem zniesienia Fibonacciego, który służył jako silny opór pod koniec sierpnia. USD/JPY przebił teraz 38,2% zniesienia Fibonacciego, co może utorować drogę do łatwego przejścia do 23,6% zniesienia Fibonacciego na poziomie 141,869.

RSI ma tendencję wzrostową i wykazuje byczą dywergencję, która może zostać wkrótce przełamana, wskazując na zmianę trendu. MACD osiąga wyższe szczyty i wyższe dołki, a niedawne przecięcie wskazuje na sygnał kupna.