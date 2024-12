Wykres Dnia - USDJPY (27.12.2024)

Para dolar-jen pozostaje w pobliżu krytycznych poziomów, podczas gdy inwestorzy oceniają rozbieżności w polityce między Fedem a BOJ w kontekście rosnącego ryzyka interwencji i zatwierdzenia rekordowego budżetu Japonii.

Polityka BOJ

Niedawne opinie z posiedzenia BOJ ujawniają mieszane poglądy dotyczące terminu podwyżki stóp - niektórzy członkowie dostrzegają warunki sprzyjające działaniu w najbliższym czasie, podczas gdy inni zalecają cierpliwość ze względu na niepewność związaną z polityką przyszłego prezydenta Trumpa. Nowe szacunki zysków banku centralnego pokazują potencjalne straty do 13 miliardów dolarów w scenariuszu 2-procentowej stopy, podkreślając wyzwania związane z normalizacją polityki.

Krajobraz Polityczny i Fiskalny

Zatwierdzenie rekordowego budżetu Japonii w wysokości 115,5 biliona jenów na rok fiskalny 2025 stanowi kluczowy test dla mniejszościowego rządu premiera Ishiby. Wzrost wydatków o 2,6% w połączeniu ze zmniejszoną emisją obligacji sygnalizuje wysiłki na rzecz konsolidacji fiskalnej. Jednak polityczna niepewność wokół uchwalenia budżetu może wpłynąć na styczniową decyzję BOJ o stopach procentowych.

Źródło: Bloomberg

Ryzyko Interwencji

Ponowne ostrzeżenia ministra finansów Kato przed nadmiernymi ruchami walutowymi zwiększyły spekulacje o interwencji, gdy USD/JPY zbliża się do 160. Niedawny wzrost do pięciomiesięcznych maksimów wywołał wzmożoną retorykę oficjalną, choć rzeczywiste progi interwencji pozostają niejasne.

Perspektywy na 2025

Podczas gdy rynki wyceniają obecnie 42-procentową szansę na podwyżkę stóp BOJ w styczniu, rosnącą do 72% w marcu, trajektoria pozostaje wysoce zależna od trendów płacowych i jasności co do polityki USA. Wzajemne oddziaływanie między normalizacją monetarną, stabilnością polityczną a dynamiką rynku walutowego sugeruje dalszą zmienność, przy czym poziom 160 staje się kluczowym poziomem psychologicznym i progiem ryzyka interwencji.

USDJPY (Interwał D1)

Para USDJPY zbliża się do szczytów z końca kwietnia na poziomie 157-158, który wcześniej wywołał interwencję na rynku walutowym. Po takiej interwencji USDJPY cofnął się do 50-dniowej średniej EMA, sugerując, że dla niedźwiedzi celem może być okolica 153,167.

Byki z kolei mogą celować w ponowny test historycznych maksimów w strefie 160-161. Wskaźnik RSI konsoliduje się w pobliżu strefy wykupienia, co historycznie sygnalizowało dodatkowy ruch w górę przed potencjalną korektą. Tymczasem MACD nadal rośnie, ale się zwęża, wskazując na możliwe osłabienie momentum. Źródło: xStation