Wykres Dnia: USDJPY na rozdrożu. Czy Rząd wejdzie do gry?

Para USDJPY pozostaje pod silną presją, handlując w rejonie 159,50–159,80, blisko psychologicznej bariery 160,00. Obecne ruchy kursu wynikają z połączenia siły dolara, obaw o interwencję japońskich władz oraz czynników makroekonomicznych i geopolitycznych.

Co kształtuje notowania USD/JPY?

Siła dolara i globalne napięcia

USDJPY zyskuje z powodu ogólnej siły amerykańskiego dolara. Inwestorzy postrzegają dolara jako bezpieczną przystań w obliczu narastających napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie oraz niepewności związanej z rynkami surowcowymi. Silny popyt na USD ogranicza możliwość umocnienia jena, szczególnie w sytuacji globalnego niepokoju i wzrostu awersji do ryzyka.

Ryzyko interwencji ze strony japońskich władz

Japońskie władze coraz wyraźniej sygnalizują gotowość do interwencji, jeśli kurs USDJPY przekroczy poziom 160,00. Celem potencjalnej interwencji jest ochrona japońskiego eksportu i stabilizacja gospodarki. Silny dolar podnosi koszty importu i może zwiększać presję inflacyjną w Japonii. Interwencje są narzędziem umożliwiającym władzom kontrolowanie nadmiernych wahań waluty, które mogłyby negatywnie wpływać na bilans handlowy i stabilność rynków finansowych.

Polityka monetarna

Bank Japonii utrzymuje politykę “ultra-luźną”, kontynuując długoterminowe utrzymywanie niskich stóp procentowych. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych stopy pozostają na wysokim poziomie, co zwiększa różnicę rentowności między USD a JPY i wspiera dalsze umocnienie dolara w parze z jenem. Różnica w polityce pieniężnej powoduje, że inwestorzy preferują dolara w krótkim i średnim terminie, co wpływa na presję na USDJPY.

Ceny energii i bilans handlowy Japonii

Japonia jest w dużym stopniu zależna od importu ropy i gazu. Wzrost cen energii zwiększa koszty importu, osłabia bilans handlowy i ogranicza potencjał wzrostu gospodarczego. Wyższe ceny surowców wpływają również na presję inflacyjną, co zwiększa ryzyko destabilizacji waluty. W tym kontekście silny dolar i wysoka cena surowców mogą dodatkowo osłabiać jena, utrzymując parę USDJPY w pobliżu rekordowych poziomów.

Wnioski

USDJPY pozostaje wrażliwe na kombinację siły dolara, sygnałów interwencyjnych ze strony japońskich władz oraz czynników zewnętrznych, takich jak ceny energii i napięcia geopolityczne. Silny dolar i możliwe działania władz Japonii ograniczają potencjał stabilnych wzrostów powyżej 160,00.