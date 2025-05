Wykres Dnia - Złoto (07.05.2025)

Ceny złota spadły o 1,12% do 3391,56 dolarów za uncję w środę, przerywając dwudniowy wzrost, gdyż wiadomości o nadchodzących rozmowach handlowych USA-Chiny zwiększyły apetyt na ryzyko i osłabiły popyt na bezpieczne aktywa. To cofnięcie pozostawia żółty metal ponad 100 dolarów poniżej rekordowego poziomu osiągniętego w kwietniu.

Rozmowy Handlowe Wywołują Wzrost Apetytu na Ryzyko

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent i przedstawiciel ds. handlu Jamieson Greer spotkają się z chińskim wicepremierem He Lifengiem w Szwajcarii w tym tygodniu, co stanowi pierwsze rozmowy na wysokim szczeblu od czasu nałożenia przez prezydenta Trumpa szeroko zakrojonych ceł na Chiny w kwietniu. Podczas gdy Waszyngton wyraził optymizm co do "konstruktywnych rozmów", Pekin pozostał ostrożny, cytując przysłowie, że czyny mówią więcej niż słowa. Wiadomości o rozmowach podniosły notowania kontraktów terminowych na amerykańskie akcje i rynki azjatyckie, a futures na S&P 500 wzrosły o 0,6%.

Napięcia Geopolityczne Przyćmione

Nawet eskalacja konfliktu militarnego między posiadającymi broń jądrową Indiami a Pakistanem nie skłoniła inwestorów do szukania bezpieczeństwa w złocie, ponieważ uwaga rynku pozostała skupiona na rozwoju sytuacji handlowej. Pakistan poinformował o zestrzeleniu pięciu indyjskich samolotów i wzięciu żołnierzy do niewoli w odwecie za indyjskie uderzenia wojskowe przeprowadzone wcześniej w środę.

Nadchodząca Decyzja Fed

Oczekuje się, że Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie na dzisiejszym posiedzeniu, mimo wielokrotnych wezwań prezydenta Trumpa do obniżek stóp. Rynki obecnie wyceniają jedynie 33% prawdopodobieństwo obniżki stóp w czerwcu, w porównaniu z 64% miesiąc temu.

Imponujący Wzrost Złota w 2025 Roku

Pomimo dzisiejszego spadku, złoto wzrosło prawie o 30% w tym roku, ponieważ inwestorzy szukali schronienia w obliczu zmienności rynku wywołanej polityką handlową i geopolityczną Trumpa. Wzrost cen szlachetnego metalu był również wspierany przez spekulacyjny popyt w Chinach i zakupy banków centralnych.

Złoto (D1)

Złoto handluje poniżej ostatnich szczytów, a niedźwiedzie celują w ponowny test poziomu 3228 dolarów — zgodnego z 30-dniową SMA — i potencjalnie kierują się w kierunku poprzedniego szczytu w okolicy 3140 dolarów, zbiegający się z 50-dniową SMA. Wskaźnik RSI pokazuje ukrytą niedźwiedzią dywergencję, tworząc niższe szczyty, podczas gdy cena osiąga wyższe szczyty. Tymczasem MACD jest na granicy byczego przecięcia, sygnalizując możliwą niezdecydowanie.