Eksport z Chin rośnie najszybciej od rozpoczęcia wojny handlowej z USA 🔎

- Chiński eksport wzrósł o 8,3% r/r (najwięcej od sześciu miesięcy), a import o 7,4% r/r (najwięcej od 17 miesięcy).
- Rekordowe miesięczne zakupy rudy żelaza i soi pokazują odporność popytu.
- Nadwyżka handlowa wyniosła 90,5 mld USD, nieco poniżej oczekiwań z powodu silnego importu.
Dzisiaj w pierwszej części dnia poznaliśmy dane handlowe z Chin za wrzesień. Raport pozytywnie zaskoczył rynek. Eksport wzrósł o 8,3% r/r do 328,6 mld USD (najwięcej od sześciu miesięcy), a import zwiększył się o 7,4% r/r (najwięcej od 17 miesięcy). Nadwyżka handlowa wzrosła do 90,45 mld USD.
Struktura eksportu ma kluczowe znaczenie dla inwestorów. Wysyłki do USA spadły o 27% r/r, lecz zostały z nawiązką zrównoważone przez dwucyfrowe wzrosty do UE (~14%), ASEAN (~15–16%), Afryki (~56%) i innych rynków poza USA (+14,8% łącznie). Taka dywersyfikacja pomogła utrzymać Chinom tempo wzrostu PKB w okolicach 5%, mimo wcześniejszych podwyżek ceł.
Eksport do USA znacznie spadł od momentu rozpoczęcia wojny handlowej w kwietniu. Pozostałe regiony zrównoważyły ten spadek. Z kolei import do Chin z USA pozostaje względnie stały.
W ciągu zeszłego tygodnia ryzyko polityczne dynamicznie wzrosło. Pekin rozszerzył kontrole eksportowe metali ziem rzadkich i magnesów, w których ma niemal monopol. Taki ruch spotkał się z wysokim niezadowoleniem amerykańskiej administracji. Trump zagroził powrotem do 100% ceł oraz dodatkowymi ograniczeniami w eksporcie oprogramowania. W efekcie chińskie kontrakty terminowe straciły w piątek prawie 6% pod koniec dnia. Kapitał zaczął się obawiać dalszej eskalacji oraz ponownych zakłóceń łańcuchów dostaw w branżach takich jak motoryzacja i pojazdy elektryczne, baterie, lotnictwo czy odnawialna energia.
Pod koniec weekendu nastąpiła lekka deeskalacja po wpisie Donalda Trumpa, który zapewniał, że USA dojdzie do porozumienia z Chinami, a wojna handlowa nie jest korzystna dla żadnej ze stron. Rynki nadal liczą na ewentualne spotkanie Xi–Trumpa podczas APEC pod koniec miesiąca, jednak zakres możliwych scenariuszy się poszerzył. W krótkim terminie wzrost eksportu do rynków poza USA, gromadzenie zapasów surowców (stal, węgiel, soja z Ameryki Południowej) i przekierowanie handlu przez huby takie jak Wietnam łagodzą skutki napięć — jednak potrójne taryfy USA byłyby silnym szokiem deflacyjnym dla chińskiego sektora eksportowego i ciosem dla globalnych rynków ryzyka.
Chińskie indeksy notują dzisiaj dynamiczne odbicie nawet w okolicach 3,50-4,00%. Indeks CHN.cash zyskuje 3,75% dp 9175 punktów. Mimo poprawy sentymentu na rynku indeksy nadal znajdują się ponad 2,25% poniżej piątkowych poziomów otwarcia.
