Ropa drożeje po sygnałach uspokojenia napięć między USA i Chinami

Najważniejsze wnioski Ceny ropy rosną na fali nadziei na poprawę relacji handlowych między USA a Chinami oraz uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie

Notowania ropy naftowej poszły w górę, napędzane sygnałami o możliwym złagodzeniu napięć handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a także poprawą sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie.

W ostatnim czasie rynek ropy przeżywał dużą zmienność, spowodowaną napięciami między dwiema największymi gospodarkami świata, USA i Chinami, które są jednocześnie największymi konsumentami surowca. Zaostrzający się spór handlowy negatywnie wpływał na globalny popyt na energię, co przełożyło się na spadek cen. Jednak niedawne deklaracje Prezydenta USA Donalda Trumpa o chęci spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem przyczyniły się do wzrostu cen ropy o około 2%. Kontrakt na ropę Brent podskoczył o 1,8% do 63,8 USD za baryłkę, a amerykańska ropa WTI zyskuje 2,0%, przebijając 60 USD za baryłkę.

Dodatkowo, sytuacja na Bliskim Wschodzie zaczęła się stabilizować. Wizyta prezydenta Trumpa w Izraelu nabrała szczególnego znaczenia w kontekście niedawnego zawarcia rozejmu między Izraelem a Hamasem. Trump ogłosił zakończenie walk i zapowiedział zorganizowanie szczytu pokojowego w Egipcie, który ma na celu trwałe zakończenie konfliktu w Strefie Gazy. To uspokojenie zmniejszyło obawy dotyczące stabilności dostaw ropy z tego ważnego regionu, który w ostatnim czasie budził duże niepokoje na rynku surowców energetycznych.

Źródło: xStation5

Mimo chwilowego uspokojenia, inwestorzy pozostają czujni i uważnie śledzą dalszy rozwój wydarzeń zarówno na froncie handlowym między USA a Chinami, jak i sytuację na Bliskim Wschodzie. Oba te czynniki będą miały kluczowy wpływ na dalsze zmiany cen ropy oraz dynamikę globalnego rynku energetycznego.