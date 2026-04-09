Wykres dnia: Zmienność na GOLD zamarła w obliczu kruchego zawieszenia broni 🟡 (09.04.2026)

Kontrakty na złoto stanęły w miejscu pomimo wczorajszej próby wybicia się powyżej lokalnego szczytu w okolicach 4770 dolarów za uncję. Minimalna zmienność na surowcu, który napędzał wzrosty w 2025 roku wskazuje na stagnację nastrojów w obliczu kruchego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie i niepewności wobec przyszłości polityki monetarnej w USA. Po wyrysowaniu wczoraj formacji odwróconego młota, GOLD przykleił do poziomu 4720-4730. RSI pozostaje neutralne, lekko poniżej 50, co wskazuje na wyraźny brak kierunku na jednym z najbardziej zmiennych rynków ostatnich miesięcy. Te same obawy kształtują notowania 10-letnich obligacji USA (TNOTE, niebieski), które wstrzymują oddech przed dzisiejszym odczytem inflacji PCE. Źródło: xStation Co kształtuje dzisiaj kurs GOLD? Kruche zawieszenie broni: członek irańskiego parlamentu oskarżył dzisiaj USA o złamanie zawartego na dwa tygodnie zawieszenia broni. W swoim oświadczeniu Mohammad Ghalibaf podkreślał głęboki brak zaufania wobec USA, dalsze izraelskie ataki na Liban, drony naruszającą irańską przestrzeń powietrzną oraz brak uznania prawa Iranu do dalszego wzbogacania uranu. Strona amerykańska odcina się od kwestii Libanu, a napięcia przekładają się na dalszą blokadę cieśniny Ormuz.

Gama ryzyk i brak kierunku w minutkach Fed: część inwestorów odebrała wczorajsze minutki z ostatniego FOMC jako “przedawnione”, jednak uzasadniają one w dużej mierze brak konsensusu wokół ścieżki stóp procentowych, a tym samym wokół relatywnej atrakcyjności złota względem oprocentowanych obligacji. W reakcji na szok cen energii w Fed powróciła debata na temat potencjalnych podwyżek, jednak jastrzębi ton jest również podszyty obawami o nagłą zapaść na rynku pracy na wypadek trwałego szoku podażowego. Większe prawdopodobieństwo stagflacji (wyższe ceny w całej gospodarce przez ropę i zwolnienia celem cięcia kosztów) jest tak naprawdę ryzykiem dla obu stron mandatu Fed, więc polityka monetarna znalazła się między młotem a kowadłem.

Rynek nie umie się zdecydować na scenariusz: o ile wizja gwałtownych podwyżek stóp w USA zdążyła stopnieć w oczekiwaniach inwestorów, w jej miejsce weszło zawieszenie. Rynek swapów wycenia aktualnie 25% szans jedną obniżkę stóp procentowych do końca 2026 roku (dla porównania: Michele Bowman z FOMC opowiadała się ostatnio za trzema). To jak będą kształtowały się perspektywy inflacyjne jest aktualnie na łasce konfliktu na Bliskim Wschodzie, także dalsze wahania nastrojów mogą coraz bardziej utrudniać czytanie takich rynków jak GOLD czy TNOTE.

