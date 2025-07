Wyniki Alphabet 2Q25 - czego możemy się spodziewać? 🔎

Dziś po zamknięciu rynku swoje wyniki pokaże Alphabet (GOOGL.US). Tym samym, razem z Teslą, otworzy sezon wynikowy spółek wchodzących w skład “Siedmiu Wspaniałych”. W tym sezonie wyników dalej kluczowym tematem pozostanie tempo wzrosty przychodów w najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmencie chmurowym, a inwestorzy będą także obserwować uważnie jak radzi sobie kluczowy segment reklam w obliczu szerokiego wykorzystywania AI do optymalizacji algorytmów.

Perspektywy na 2Q25

Oczekiwania odnośnie wyników Alphabetu pozostają na wysokim poziomie. Konsensus rynkowy zakłada zaraportowanie przez spółkę drugich najwyższych przychodów kwartalnych (po 4Q24) w historii spółki. Mocna dynamika przychodów (+11% r/r) ma nieco wyprzedzić tempo wzrostu zysku operacyjnego, co w efekcie przekłada się na oczekiwany spadek marży operacyjnej do 30,4% (z 32,4%). Warto zauważyć, że w obliczu ostatnich kwartałów marża zysku operacyjnego pozostawała podwyższona, więc spadek o prawie 2 p.p. należy odczytywać bardziej jako normalizację podwyższonych wartości, niż osłabienie samej spółki.

Poprawić ma się za to dynamika zysku netto, który ma wzrosnąć o 13% do 26,76 mld $. W efekcie skoryg. zysk na akcję ma wynieść 2,81 $, co przekłada się na prawie 50% wzrost r/r.

Wybrane prognozy finansowe na 2Q25. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Patrząc głębiej w segmenty działalności spółki możemy zauważyć, że wciąż największą prognozowaną dynamiką wyróżnia się segment Google Cloud. Konsensus zakłada wzrost w ujęciu r/r o 27%, co przełożyłoby się na 13,14 mld $ i jednocześnie najwyższą wartość przychodów chmurowych w historii spółki. Segment Reklam Google również ma cechować się zdrowym wzrostem, dzięki solidnym dynamikom w segmencie Google Search (+9% r/r) oraz 10% wzrostom przychodów generowanych przez platformę YT.

Wybrane prognozy finansowe na 2Q25. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Poza samym zyskiem na akcję (którego prognozy zostały obniżone o 5%) w ciągu ostatnich miesięcy analitycy pozostawali nastawieni neutralnie do Alphabetu, nie zmieniając tym samym wyraźniej swoich prognoz.

Kluczowe segmenty

Przychody w segmencie reklamowym Google pozostają fundamentem do utrzymania mocnych wyników sprzedażowych Alphabetu. Stąd inwestorzy traktują temat ten z wysoką uwagą i krytyką. Osłabienie tego segmentu może mieć wyraźny wpływ na finanse całej spółki, gdyż mimo spadków udziału przychodów, dalej stanowią one prawie 74% całych przychodów spółki. Warto w tym kontekście zauważyć, że spadający udział przychodów reklamowych w całości sprzedaży spółki nie wynika ze spadków przychodów w segmencie, a raczej z jego wolniejszych dynamik relatywnie do pozostałych segmentów (szczególnie chmurowego). Mimo to dalej wyróżnia się on solidnymi poziomami oscylującymi od 4Q23 w okolicy 8-10%.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Jeżeli Alphabet zaraportuje solidne wyniki w segmencie reklamowym uwaga inwestorów skieruje się na segment chmurowy, który pozostaje od ponad 14 kwartałów najszybciej rosnącym segmentem spółki. W dobie rozwoju AI konsensus rynkowy spodziewa się spadku tempa przychodów do 27% r/r głównie ze względu na efekt wysokiej bazy. Same przychody na poziomie 13,14 mld $ mają być najwyższymi kwartalnymi przychodami w segmencie chmurowym w historii spółki.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Wycena przed wynikami

Alphabet w przeciwieństwie do pozostałych Big Techów może pochwalić się nieco większym marginesem błędu w kwestii wyceny. Spółka notowana jest obecnie na poziomach ok. 20-30% niższych od swoich średnich za ostatni rok (które wzrosły w stosunku do poprzednich lat ze względu na wyższe wyceny “Siedmiu Wspaniałych” relatywnie do reszty rynku). Jednocześnie Alphabet pozostaje najniżej wyceniany (pod względem wskaźników fundamentalnych) spośród wszystkich 7 Big Techów. To niejako kładzie mniejszą presję na spółkę relatywnie do pozostałych członków “Siedmiu Wspaniałych”, dla których podtrzymanie podwyższonych wycen może stanowić w tym sezonie wyników szczególne wyzwanie.

Źródło: Bloomberg Finance L.P.