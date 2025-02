Wyniki Apple za 1Q24/25 - czego się spodziewać?📌

Ju偶 dzi艣 po zamkni臋ciu sesji swoje wyniki za pierwszy kwarta艂 roku obrotowego 2024/25 poka偶e Apple (AAPL.US). Przyjrzyjmy si臋, jakie s膮 kluczowe tematy, na kt贸re warto zwr贸ci膰 uwag臋 przy okazji publikacji raportu oraz co przewiduje rynek w stosunku do ameryka艅skiego kolosa technologicznego?

Ostatnie przeceny na rynku sp贸艂ek technologicznych

Apple ma za sob膮 bardzo udan膮 po艂ow臋 tygodnia. Sp贸艂ka zanotowa艂a od poniedzia艂ku relatywnie najlepszy wynik w stosunku do ca艂ej czo艂贸wki tzw. 鈥淪iedmiu Wspania艂ych鈥, przewy偶szaj膮c we wzrostach nawet Meta, kt贸rego wyniki zosta艂y dzi艣 pozytywnie przyj臋te przez rynek. Odporno艣膰 Apple na panik臋 rynkow膮 spowodowan膮 przez informacje o DeepSeek mog膮 wynika膰 z wci膮偶 niejasno nakre艣lonej strategii sp贸艂ki w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz braku jasnego 鈥渄o艂膮czenia鈥 si臋 sp贸艂ki do wy艣cigu zbroje艅 AI. Przez to Apple nie do ko艅ca jest w stanie zyskiwa膰 na ogromnej popularno艣ci tematu sztucznej inteligencji, ale w poniedzia艂kowe przeceny sprawi艂y, 偶e Apple sta艂o si臋 dla niekt贸rych inwestor贸w 鈥渂ezpieczn膮 przystani膮鈥 w艣r贸d technologicznych sp贸艂ek.聽

Rynek chi艅ski

Warto jednak pami臋ta膰, 偶e cho膰 dla Apple ryzyko DeepSeek nie jest a偶 tak wyra藕ne, jak dla sp贸艂ek mocniej powi膮zanych z AI, tak firma dalej mocno mierzy si臋 z ryzykiem z rynku chi艅skiego. To w艂a艣nie tam sp贸艂ka od kilku kwarta艂贸w notuje mocne pogorszenie dynamik sprzeda偶y, co tak偶e wymusza na niej zaskakuj膮co szybko wprowadzone rabaty na oferowane produkty, by utrzyma膰 swoj膮 pozycj臋 na rynku. St膮d temat rynku chi艅skiego i tego, jak sp贸艂ka poradzi艂a sobie na nim w 1Q24/25 b臋dzie dla inwestor贸w jednym z kluczowych temat贸w. W szczeg贸lno艣ci wobec ostatnich szacunk贸w dotycz膮cych dynamiki sprzeda偶y produkt贸w Apple na rynku smartfon贸w w Chinach, kt贸re sugeruj膮 najwy偶szy spadek w uj臋ciu r/r od 1Q24 (w przypadku wynik贸w Apple by艂 to 2Q23/24, ze wzgl臋du na przesuni臋ty rok obrotowy). Te dane sprawiaj膮, 偶e inwestorzy szczeg贸lnie dok艂adnie b臋d膮 przygl膮da膰 si臋 przychodom z rynku chi艅skiego, kt贸re wed艂ug konsensusu maj膮 spa艣膰 do 17.97 mld $ (-14% r/r).聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Counterpoint, Bloomberg Finanial L.P.

Prognozowane wyniki聽

Poza s艂abo艣ci膮 na rynku chi艅skim oczekiwane jest, 偶e Apple dostarczy rekordowe wyniki za 1Q24/25. Konsensus zak艂ada wzrost przychod贸w o 3,8% r/r wsparty wzrostem zar贸wno w segmencie przychod贸w z us艂ug, jak i premier膮 najnowszego iPhone 16.聽

W przypadku tematu AI inwestorzy b臋d膮 szukali kolejnych informacji ze sp贸艂ki w sprawie rozwoju Apple Intelligence. Na razie oferta sp贸艂ki pozostaje mniej zaawansowana na tym polu ni偶 to co prezentuj膮 konkurenci (m.in. Samsung), jednak偶e paradoksalnie lekkie spowolnienie w stosunku do konkurencji mo偶e w tym przypadku wesprze膰 sp贸艂k臋. Je偶eli Apple znajdzie spos贸b, by implementowa膰 bardziej efektywne rozwi膮zania oraz znajdzie spos贸b na ulepszenie tych technologii pod swoich klient贸w, sp贸艂ka ma szans臋 powr贸ci膰 do typowego dla siebie cyklu dostarczania us艂ug i produkt贸w, zn贸w nie b臋d膮c pionierem rozwi膮za艅, a raczej ulepszaniem ich do perfekcji.聽

W ci膮gu ostatnich 4 tygodni nastawienie konsensusu do sp贸艂ki nieco spad艂o, a oczekiwania zosta艂y obni偶one.聽

Prognozy wynik贸w za 1Q24/25. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.聽

Szacunkowe wyniki za 1Q24/25:

Przychody: 124,1 mld USD聽 Przychody z produkt贸w: 98,02 mld USD Przychody z iPhone'贸w: 71,04 mld USD Przychody z Mac贸w: 7,94 mld USD Przychody z iPad贸w: 7,35 mld USD Przychody z urz膮dze艅 ubieralnych, sprz臋tu domowego i akcesori贸w: 11,95 mld USD

Przychody z us艂ug: 26,1 mld USD

Przychody z regionu Chin: 17,97 mld USD

EPS: 2,35 USD

Skoryg. EPS: 2,35 USD

Przep艂ywy pieni臋偶ne z dzia艂alno艣ci operacyjnej: 39,03 mld USD

Ca艂kowite wydatki operacyjne: 15,34 mld USD

Wynik brutto: 57,98 mld USD

Bilans:聽