Wyniki BHP, rynek miedzi i korekta na KGHM. Co warto wiedzieć?

BHP Group po raz kolejny udowodnił, że jest w trakcie strategicznej transformacji, w której miedź przejmuje rolę głównego źródła zysków. Wyniki za pierwsze półrocze FY2026, kończące się 31 grudnia 2025 roku, ujawniły rekordowe osiągnięcia: zysk wyniósł 6,2 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 22 procent w stosunku do poprzedniego roku, a segment miedzi wygenerował ponad połowę całkowitej EBITDA grupy, osiągając 8 miliardów dolarów, czyli wzrost o 59 procent. Sukces ten jest efektem zarówno poprawy wydajności w kluczowych kopalniach, takich jak Escondida, jak i skutecznej integracji przejęć, w tym OZ Minerals oraz joint venture Vicuna, przy rekordowych cenach miedzi na rynkach światowych.

Źródło: xStation5

Dodatkowo BHP zawarł największą w historii spółki umowę streamingową na srebro z Wheaton Precious Metals o wartości 4,3 miliarda dolarów, co pozwala zamienić część przyszłych przychodów ze srebra na gotówkę już dzisiaj. Jest to przykład efektywnego zarządzania portfelem aktywów. Środki pozyskane z tej transakcji zostaną wykorzystane zarówno na rozwój projektów miedziowych i potasowych, jak i na zwroty dla akcjonariuszy, przy minimalnym ryzyku i bez zwiększania zadłużenia spółki.

Źródło: xStation5

Perspektywy dla rynku miedzi pozostają mocne, a fundamenty strukturalne nadal wspierają popyt. Kluczowe megatrendy, takie jak rozwój elektromobilności, energii odnawialnej, infrastruktury cyfrowej i data center, wciąż napędzają zapotrzebowanie na ten metal. Jednocześnie ograniczenia podaży, wysokie koszty wydobycia i czynniki geopolityczne utrzymują ceny miedzi na wysokim poziomie, co sprzyja spółkom takim jak BHP w realizacji zysków oraz finansowaniu dalszych inwestycji rozwojowych.

W Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej. Po okresie dynamicznych wzrostów kurs akcji KGHM w ostatnich tygodniach zanotował znaczącą korektę. Nie wynikała ona wyłącznie ze spadku cen miedzi na światowych rynkach. Na zmienność kursu wpływają także czynniki polityczne i kadrowe, w tym zmiany w zarządzie oraz odwołanie prezesa i wiceprezesa.

Choć korekta jest zauważalna w krótkim terminie, nie podważa fundamentalnej siły spółki. KGHM nadal dysponuje dużymi zasobami oraz stabilną produkcją, a jego zdolność do generowania przepływów pieniężnych pozostaje mocna. Wahania cen metali i czynniki rynkowe często prowadzą do takich korekt w sektorze surowcowym, szczególnie w przypadku spółek o dużym udziale przychodów z eksportu surowców.

Źródło: xStation5

Obecna korekta na akcjach KGHM wpisuje się w szerszy kontekst wahań cen miedzi oraz podwyższonej zmienności wokół czynników korporacyjnych. Historia sektora surowcowego pokazuje, że okresy dostosowań cenowych są naturalnym elementem cyklu i często towarzyszą zmianom w otoczeniu makroekonomicznym. Na tle globalnych graczy, takich jak BHP, widać wyraźnie, jak duże znaczenie ma struktura portfela aktywów oraz elastyczność finansowa w okresach zwiększonej niepewności, a także może przede wszystkim trwała struktura kierownicza.

Wyniki BHP potwierdzają rosnące znaczenie segmentu miedzi w strukturze zysków grupy, przy jednoczesnym wykorzystaniu srebra i pozostałych aktywów do optymalizacji portfela oraz zarządzania przepływami finansowymi. W przypadku KGHM obserwowana korekta wpisuje się w globalne wahania cen miedzi oraz lokalne czynniki organizacyjne. W sektorze surowcowym długoterminowa wartość spółek pozostaje silnie powiązana z cyklem surowcowym oraz zdolnością generowania stabilnych przepływów pieniężnych.