Wyniki i prognozy Nvidia powyżej prognoz Wall Street 🗽Akcje nieznacznie tracą w handlu po zamknięciu rynku

Nvidia聽(NVDA.US) przedstawi艂a kwartalne wyniki za fiskalny IV kw. 2025 roku. Zar贸wno przychody, jak i zysk na akcj臋 okaza艂y si臋 wy偶sze od prognoz, jednak pierwsza reakcja rynku jest nieco st艂umiona; walory najpierw zyska艂y w handlu po zamkni臋ciu rynku, ale obecnie trac膮 ok. 0,7%, a US100 zd膮偶y艂 wymaza膰 chwilow膮 zwy偶k臋 z 0,25% plusie do neutralnego poziomu obecnie. Tak偶e akcje Salesforce i eBay trac膮 po kwartalnych wynikach odpowiednio 3% i 8%.

Wyniki finansowe Nvidia

Przychody: 39,3 miliarda USD vs. oczekiwane 38,1 miliarda USD ( +12% wzgl臋dem Q3, +78% r/r); rekordowe przychody roczne na poziomie 130,5 miliarda USD , co oznacza wzrost o 114% r/r .

vs. oczekiwane ( wzgl臋dem Q3, r/r); rekordowe na poziomie , co oznacza wzrost o . Skorygowany zysk na akcj臋 (EPS): 0,89 USD vs. oczekiwane 0,84鈥0,85 USD ; roczny GAAP EPS wyni贸s艂 2,94 USD , co oznacza wzrost o 147% r/r .

vs. oczekiwane ; wyni贸s艂 , co oznacza wzrost o . Przychody z centr贸w danych: 35,6 miliarda USD vs. oczekiwane 34,09 miliarda USD ( +16% wzgl臋dem Q3, +93% r/r).

vs. oczekiwane ( wzgl臋dem Q3, r/r). Przychody z segmentu gamingowego: 2,5 miliarda USD vs. oczekiwane 3,02 miliarda USD (spadek o 聽22% kwartalnie i o聽11% rok do roku; ca艂oroczny wzrost o 9% do 11,4 mld USD)

vs. oczekiwane 聽22% kwartalnie i o聽11% rok do roku; ca艂oroczny wzrost o 9% do 11,4 mld USD) Przychody z Professional Visualization: 511 mln USD聽 (5% wzrost kwartalny i 10% rok do roku; ca艂oroczny wzrost 21% do 1,9 mld USD)聽

511 mln USD聽 (5% wzrost kwartalny i 10% rok do roku; ca艂oroczny wzrost 21% do 1,9 mld USD)聽 Przychody z segmentu motoryzacyjnego :聽570 mln USD 27% wzrost kwartalny i 103% wzrost r/r; ca艂oroczny wzrost o 55% do 1,7 miliarda dolar贸w)

:聽570 mln USD 27% wzrost kwartalny i 103% wzrost r/r; ca艂oroczny wzrost o 55% do 1,7 miliarda dolar贸w) Mar偶a brutto: 73,5% , zgodna z prognozami.

, zgodna z prognozami. Prognoza na bie偶膮cy kwarta艂: Sp贸艂ka szacuje mar偶臋 brutto (non GAAP) w przedziale 70,5%鈥71,5%, wobec oczekiwanych 72,1% i efektywn膮 stawk臋 podatkow膮 ok. 17%

Sp贸艂ka oczekuje, 偶e przychody w kalendarzowym Q1 2025 wynios膮 ok. 43 mld USD (z 2% tolerancj膮 odchylenia w obie strony) wobec consensusu na poziomie 42,3 mld USD.聽聽Oznacza艂oby to wzrost o 9,4% w por贸wnaniu do poprzedniego kwarta艂u oraz o 65,4% w skali roku. Nale偶y jednak zaznaczy膰, 偶e b臋dzie to spowolnienie tempa wzrostu w por贸wnaniu do roku ubieg艂ego. W pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025 (pierwszy kwarta艂 2024 roku kalendarzowego) Nvidia odnotowa艂a wzrost kwartalny o 18% oraz wzrost o 262% w skali roku. Sp贸艂ka przekaza艂a, 偶e z sukcesem uruchomi艂a produkcj臋 Blackwell na wielk膮 skal臋 i obserwuje bardzo silny popyt na chipy AI nowej generacji. Og艂osi艂a symboliczn膮 kwartaln膮 dywidend臋 na poziomie 0,01 USD na akcj臋.

Kwartalny wzrost przychod贸w Nvidia spowalnia, jednak nie bez znaczenia jest tu rosn膮cy efekt skali.

殴r贸d艂o: Morningstar, Nvidia Quarterly Reports聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽聽

Komentarz Jensena Huanga, CEO Nvidia

鈥濸opyt na Blackwell jest niesamowity, poniewa偶 reasoning AI dodaje kolejny czynnik skaluj膮cy 鈥 zwi臋kszenie mocy obliczeniowej podczas treningu sprawia, 偶e modele staj膮 si臋 inteligentniejsze, a zwi臋kszenie mocy obliczeniowej na potrzeby d艂u偶szego przetwarzania danych prowadzi do inteligentniejszych odpowiedzi (鈥) Z sukcesem uruchomili艣my masow膮 produkcj臋 superkomputer贸w AI Blackwell, osi膮gaj膮c miliardowe przychody ju偶 w pierwszym kwartale. Sztuczna inteligencja rozwija si臋 w zawrotnym tempie, a modele聽AI toruj膮 drog臋 dla kolejnej fali technologii, kt贸ra zrewolucjonizuje najwi臋ksze bran偶e.鈥

殴r贸d艂o: Nvidia Earnings Report

Kluczowe partnerstwa biznesowe

Dostawcy chmurowi 鈥 AWS, GCP, Azure, CoreWeave, OCI wdra偶aj膮 systemy NVIDIA GB200 do obs艂ugi AI.

AWS Marketplace 鈥 NVIDIA DGX Cloud i NIM dost臋pne na AWS Marketplace .

鈥 NVIDIA DGX Cloud i NIM dost臋pne na . Cisco 鈥 Integracja NVIDIA Spectrum-X鈩 w infrastrukturze sieciowej Cisco dla AI.

鈥 Integracja w infrastrukturze sieciowej Cisco dla AI. Superkomputery 鈥 75% system贸w na li艣cie TOP500 dzia艂a na technologiach NVIDIA.

鈥 dzia艂a na technologiach NVIDIA. Verizon 鈥 Integracja AI z prywatnymi sieciami 5G dla aplikacji korporacyjnych.

鈥 Integracja AI z dla aplikacji korporacyjnych. Biotechnologia i medycyna 鈥 Wsp贸艂praca z IQVIA, Illumina, Mayo Clinic, Arc Institute w genomice i odkrywaniu lek贸w.

鈥 Wsp贸艂praca z w genomice i odkrywaniu lek贸w. Siemens Healthineers 鈥 Wdro偶enie NVIDIA MONAI Deploy dla obrazowania medycznego.

鈥 Wdro偶enie dla obrazowania medycznego. Motoryzacja 鈥 Toyota i Hyundai wdra偶aj膮 NVIDIA DRIVE AGX Orin i Omniverse w nowych pojazdach.

鈥 wdra偶aj膮 w nowych pojazdach. NVIDIA Cosmos 鈥 Partnerstwa z 1X, Agile Robots, Waabi, Uber w robotyce i motoryzacji.

Akcje Nvidia (interwa艂 D1)

Walory sp贸艂ki notowane s膮 zaledwie kilka procent powy偶ej 200-sesyjnej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej (EMA200); na poziomie 125 USD przebiega istotne wsparcie, wsparte dodatkowo 38,2 zniesieniem Fibonacciego impulsu wzrostowego z zimy 2024 roku.

殴r贸d艂o: xStation5

Wska藕nik c/z dla Nvidia na poziomie niemal 50x jest blisko 40% wy偶szy, od 艣redniej Nasdaq 100 w okolicach ok. 35x.