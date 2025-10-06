Wzrost AMD na fali umowy z OpenAI. Akcje w handlu przedsesyjny rosną o 25%

Porozumienie między AMD a OpenAI to kluczowy moment nie tylko dla samej firmy, ale także dla całego rynku sztucznej inteligencji. Dzięki dostawie wydajnych układów Instinct MI450 o łącznej mocy 6 gigawatów, AMD pokazuje, że jest gotowe stanąć w szranki z Nvidią, dotychczasowym liderem w branży chipów AI. Ta współpraca pozwoli AMD znacznie zwiększyć swój udział w szybko rozwijającym się segmencie infrastruktury AI, jednocześnie przyspieszając rozwój nowoczesnych rozwiązań AI na całym świecie.

Dodatkowo, AMD wydało OpenAI warranty na maksymalnie 160 milionów akcji, które zostaną aktywowane po osiągnięciu określonych kamieni milowych zarówno technicznych, jak i finansowych.

Możliwość zakupu udziałów przez OpenAI na preferencyjnych warunkach jasno wskazuje, że partnerstwo ma długofalowy i strategiczny charakter, z potencjałem do obopólnych korzyści. Dla AMD oznacza to perspektywę znacznego wzrostu przychodów, szczególnie że wartość umowy może sięgać nawet dziesiątek miliardów dolarów rocznie. Współpraca z liderem w dziedzinie AI potwierdza również, że AMD nie tylko rozwija zaawansowane technologie, ale także potrafi skutecznie budować strategiczne relacje biznesowe na najwyższym poziomie.

Sam Altman, współzałożyciel i dyrektor generalny OpenAI, podkreślił, że partnerstwo z AMD jest kluczowe dla zwiększenia mocy obliczeniowej niezbędnej do pełnego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji. To porozumienie wpisuje się w szerszy trend rozbudowy infrastruktury AI na całym świecie, gdzie firmy inwestują ogromne środki w rozwój technologii generatywnej sztucznej inteligencji. Dla przykładu, Nvidia ogłosiła niedawno plany inwestycji do 100 miliardów dolarów w OpenAI, by wspólnie rozwijać centra danych oparte na ich systemach.

W kontekście rynku półprzewodników, ta umowa może zmienić układ sił, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnący popyt na chipy AI, napędzany przez rozwój generatywnej sztucznej inteligencji i szerokie zastosowanie tych technologii w różnych sektorach gospodarki. Dla inwestorów to jasny znak, że AMD dynamicznie rozszerza swoje portfolio i ma potencjał, by skutecznie rywalizować na globalnym rynku, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy w kolejnych latach.

Co więcej, od początku roku akcje AMD zyskały na wartości około 20%, bijąc przy tym takie benchmarki jak S&P 500 czy NASDAQ. Kurs spółki utrzymuje się w silnym trendzie wzrostowym, co dodatkowo potwierdza rosnące zainteresowanie inwestorów i optymizm co do przyszłości firmy.

Umowa to nie tylko sukces AMD, ale także ważny krok w kierunku bardziej konkurencyjnego i innowacyjnego rynku półprzewodników, gdzie strategiczne partnerstwa odgrywają kluczową rolę. Warto śledzić rozwój tej współpracy oraz to, jak wpłynie ona na przyszłość sektora AI.