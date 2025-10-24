- Tesla wypuściła nowy tryb jazdy "autonomicznej" (FSD) o nazwie "Mad Max".
- Zachowanie systemu natychmiast przyciągnęło negatywną uwagę regulatorów.
- Akcje spadają o ponad 2%.
- Zaskakująca decyzja po rozczarowującym raporcie o zarobkach.
Tesla kontynuuje eksperymenty z oprogramowaniem swoich samochodów, a najnowsza aktualizacja przyciągnęła uwagę amerykańskiej NHTSA, czyli federalnej agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo drogowe. Na rynku akcji reakcja jest chłodna. Kurs Tesli spada dziś o ponad dwa procent mimo korzystnego sentymentu po publikacji danych makro, co wskazuje, że ryzyko regulacyjne zaczyna przeważać nad sentymentem.
Spółka wprowadziła do swoich aut nowy tryb jazdy autonomicznej o niepokojącej nazwie “Mad Max”. Nazwa naturalnie nawiązuje do kina akcji i widowiskowych pościgów co nie było pomysłem tak zastanawiajacym gdyby nie fakt, że Tesla produkuje samochody. Samochody, które wciąż mają długą drogę, zanim udowodnią klientom i regulatorom, że ich tryb jazdy autonomicznej jest bezpieczny. Opis producenta akcentuje “utrzymywanie wyższej prędkości oraz częstsze manewry zmiany pasa”. Relacje użytkowników i doniesienia mediów sugerują jednak, że auto w tym trybie ignoruje ograniczenia prędkości na drodze. To natychmiast zwróciło uwagę regulatora, który poprosił Teslę o szczegółowe wyjaśnienia w ramach szerszego postępowania wobec nowej FSD.
Regulatorzy federalni dobrze znają Teslę i jej CEO dzięki wielu dochodzeniom prowadzonym w ostatnich latach. Podczas swojego krótkiego epizodu jako nieoficjalna i niekonstytucyjna cześć administracji prezydenta, agencja "DOGE" mająca na celu “optymalizacje” budżetu federalnego dokonała niepowetowanych szkód w pracy wielu agencji i instytutów badawczych. Jednak Elonowi Muskowi nie udało się wystarczająco wpłynąć na NHTSA, które kontynuuje szereg spraw prowadzonych przeciwko firmie. Dzisiaj lista dochodzeń powiększyła się i spółkę mogą czekać poważne konsekwencje jeśli agencja dojdzie do konkluzji, że narażenie uczestników ruchu drogowego i łamanie prawa było celowe. Obecnie NHTSA analizuje zachowania systemu wspomagania kierowcy w kilku milionach pojazdów, w tym zgłoszenia dotyczące wykroczeń drogowych oraz kolizji.
Otoczenie prawne pozostaje dla spółki trudne, o czym przypomina sierpniowy wyrok sądu na Florydzie z zasądzoną kwotą przekraczającą dwieście czterdzieści milionów dolarów w sprawie związanej z "Autopilotem". Każde nowe zawiadomienie do NHTSA może więc zwiększać prawdopodobieństwo dalszych kosztów prawnych oraz zmian produktowych.
Czas wprowadzenia tej aktualizacji oprogramowania jest zastanawiający, bo w tym tygodniu spółka pokazała wyniki za trzeci kwartał. Same wyniki zostały przyjęte raczej chłodno pomimo solidnych przychodów i sukcesów w dywersyfikacji portfolio firmy. Należy sobie zadać czy kurczące się od lat marże firmy mogą sobie pozwolić na kolejne wielomilionowe kary i pozwy.
Czas pokaże, ile cierpliwości mają jeszcze regulatorzy i inwestorzy. Tego typu decyzje jednak wywierają presje na wycenę i stanowią ryzyko, które należy wycenić.
TSLA.US (D1)
Źródło: xStation5
